Slovakya Başbakanı Fico hayati tehlikeyi atlattı

Dört gün önce uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun durumunun "stabil" ve hekimlerin öngörüsünün "pozitif" olduğu aktarıldı.

Dört gün önce uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun hayati tehlikeyi atlattığı açıklandı. Açıklamayı yapan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Robert Kalinak, Fico ile ilgili olarak "Yaşamına dair doğrudan bir tehlike kalmadı" ifadesini kullandı.

Başbakan'ın tedavi gördüğü Banska Bystrica'daki hastanenin önünde basına konuşan Kalinak, Fico'nun durumunun "stabil" ve hekimlerin öngörüsünün de "pozitif" olduğunu dile getirdi. Bu gelişme üzerine biraz rahatladıklarını belirten Kalinak, buna rağmen 59 yaşındaki Fico'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu ve yoğun bakımdaki tedavisine devam edileceğini vurguladı.

Robert Kalinak Fotoğraf: FERENC ISZA/AFP

Ne olmuştu?

Slovakya Başbakanı Fico, 15 Mayıs'ta Handlova kentinde, başkanlık ettiği bakanlar kurulu toplantısının ardından halkla sohbet etmek için bir grubun yanına yaklaştığı esnada uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmış ve Banska Bystrica'daki hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede acilen ameliyata alınan Fico'ya müdahale beş saat sürmüş, Cuma günü de Başbakan'ın iki saatlik bir başka ameliyata daha alındığı duyurulmuştu.

Slovakya Sağlık Bakanı Zuzana Dolinkova bu sabah yaptığı açıklamada, son ameliyatın Başbakan Fico'nun sağlık durumundaki gidişatı olumlu yönde değiştirdiğini aktararak, "Durumu ciddi ama aynı zamanda stabil" dedi.

Saldırgan kim?

Başbakan Fico'ya silahlı saldırıda bulunan ve olay yerinde güvenlik güçlerince gözaltına alınan kişinin 71 yaşında olduğu ve Levice kentinde oturduğu açıklanmıştı. Saldırgan sonrasında sorumlu mahkemeninin hakkında soruşturma kararı vermesi üzerine tutuklandı.

Fico'ya saldıran zanlı olay yerinde yakalanmıştı Fotoğraf: Radovan Stoklasa/AP Photo/picture alliance

İçişleri Bakanı Matus Sutaj Estok, yaptıkları inceleme neticesinde saldırganın kendi başına hareket ettiği ve saldırıyı da ülkedeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerininin sonuçlarından duyduğu rahatsızlık üzerine düzenlediği sonucuna vardıklarını duyurdu. Slovakya'daki Cumhurbaşkanlığı seçimleri 23 Mart'ta yapılmış, ikinci turu da 6 Nisan'da düzenlenmişti. Seçimleri Başbakan Fico'nun müttefiki olan Peter Pellegrini kazanmıştı.

5,4 milyon nüfusu olan Slovakya'da Ekim 2023'te yapilan seçimleri Moskova dostu Başbakan Fico'nun popülist Smer Partisi kazanmıştı. Rusya'ya yakınlığıyla bilinen Fico, daha önce 2006-2010 ve 2012-2018 yılları arasında da, başbakan sıfatıyla ülkeyi yönetmişti.

Robert Fico, araştırmacı gazeteci Jan Kuciak ile nişanlısının ülkesinde, 2018 yılında katledilmesinden sonra kamuoyunda oluşan tepkiler üzerine görevinden istifa etmişti. Gazeteci Kuciak, Fico'nun partisi Smer ile İtalyan mafyası arasındaki bağlantılar konusunda araştırma dosyaları yayınlamasıyla tanınıyordu.

AFP/ ETO,ET

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