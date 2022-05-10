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Gazeteci İsmail Saymaz
Gazeteci İsmail SaymazFotoğraf: DW/J. Hahn
Basın özgürlüğüTürkiye

Siyasilerin açıklamalarına RTÜK cezası, Saymaz'a soruşturma

1 saat önce

Milletvekilleri Ahmet Şık ve Özgür Özel'in Gezi Davası kararıyla ilgili eleştirilerini yayınlayan dört kanala para cezası verildi. İsmail Saymaz'a ise dava hakimiyle ilgili haberi nedeniyle terör soruşturması açıldı.

https://www.dw.com/tr/siyasilerin-a%C3%A7%C4%B1klamalar%C4%B1na-rt%C3%BCk-cezas%C4%B1-saymaza-soru%C5%9Fturma/a-61752297

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), CHP Grup Başkanvekili ve Manisa milletvekili Özgür Özel ile Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul milletvekili Ahmet Şık'ın Gezi Davası sonrasıyaptıkları açıklamaları haberleştiren KRT, Tele 1, Halk TV ve Flash TV'ye "iktidarı küçük düşürme ve aşağılama”" gerekçesiyle yüzde 3 para cezası verdi. RTÜK üyeleri İlhan Taşcı ve Onur Konuralp karara tepki gösterdi.

İlhan Taşcı, kanallara yönelik cezanın oyçokluğuyla alındığını belirterek "RTÜK'ün bugünkü cezaları gösterdi ki; milletvekillerinin söyledikleri birilerince beğenilmediğinde kanallar cezalandırılarak bu isimlerin yayınlara çıkarılmaması hedefleniyor. Amaç kimse gerçekleri duymasın, bilmesin! Medyaya baskı siyasilerin açıklamalarına kadar uzandı" eleştirisinde bulundu.

RTÜK üyesi İlhan Taşcı
RTÜK üyesi İlhan TaşcıFotoğraf: Privat

 

RTÜK üyesi Onur Konuralp de canlı yayına verilen cezayı eleştirerek "Oysa Özgür Özel ve Ahmet Şık'ın değerlendirmeleri, ifade özgürlüğü ile yasama sorumsuzluğunun güvencesi altındadır. Milletvekilleri açısından bu yönüyle ihlal yaratan karar, TV'ler açısından da basın özgürlüğü ihlali ve sansür hamlesidir. Uzman raporlarında, mevcut iktidarın ve mahkeme heyetinin itibarının zedelendiği iddiasının da bulunması ayrı bir garabettir" paylaşımında bulundu.

İsmail Saymaz hakkında terör soruşturması

Diğer yandan gazeteci İsmail Saymaz hakkında, Gezi Davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi hakimlerinden Murat Bircan'ın eşinin geçmişiyle ilgili yaptığı haber nedeniyle terör soruşturması açıldı. İsmail Saymaz, AKP'den aday adayı olmuş hakim Bircan'ın eşi Arzu Bircan'ın "FETÖ itirafçısı ve şüphelisi" olduğunu kamuoyuna duyurmuştu.

İsmail Saymaz, Twitter hesabından duyurduğu soruşturmayla ilgili olarak "Gezi Parkı Davası’nda AK Parti'den aday adayı olmuş hakimin eşinin FETÖ'den şüpheli olduğunu ve ifade verdiğini yazdığım için hakkımda terör soruşturması başlatıldı" dedi.

Saymaz'ın avukatı Aslı Kazan da Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca başlatılan soruşturmayı eleştirerek "Türk yargısının alacakaranlık kuşağı. Gezi Davasında Osman Kavala'ya ve Taksim Dayanışmasına ceza yağdıran heyette kendisi teşkilattan AKP'li eşi Cemaat şüphelisi hakim bulunması sorun değil ama bunu haber yapmak suç" ifadelerini kullandı.

Kazan, Saymaz'ın 12 Mayıs Perşembe günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade vereceğini belirterek "Gazetecilik yapmak suç değildir" paylaşımında bulundu.

DW/BK,TY

 

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