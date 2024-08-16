Siyasilerden TBMM'deki kavgaya tepkiler

Can Atalay için düzenlenen oturumda yaşanan ve üç milletvekilinin yaralanmasına neden olan kavgaya çok sayıda siyasetçi tepki gösterdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Can Atalay için düzenlenen oturumda, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık'a AKP'li milletvekillerin saldırmasıyla başlayan ve ardından çıkan büyük arbedede Şık'ın yanı sıra CHP Milletvekili Okan Konuralp ile DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in yaralanmasına neden olan kavga kamuoyunda büyük tepki çekti.

Yaşanan söz konusu kavga sosyal medyada gündemin ana maddelerinden biri olurken çok sayıda siyasi de paylaştıkları mesajla tepkilerini dile getirdi.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, X hesabından "Halk milletvekiline, memleket özgürlüğe kavuşacak!" ifadesi ile yayınladığı mesajda, "AKP-MHP iktidarının hukuk tanımazlığı bugün alçakça bir zorbalığa dönüşmüştür" dedi:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlarından, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Ahmet Selim Köroğlu da X hesabından bulunduğu paylaşımda, "Burası Tbmm dingonun ahırı değil,hakaret edersen cevabınıda alırsın. Osman Kavala,Selahattin Demirtaş ve Can Atalay teröristtir" ifadelerini kullandı:

TBMM'deki kavgaya X hesabı üzerinden tepki veren siyasilerden biri de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan oldu. Babacan mesajında, "Anayasayı tanımadınız, millet iradesini yok saydınız, her gün ekranlardan öfke saçtınız. Sonuç ortada: Bugün Gazi Meclisimizde kan aktı" diyerek, "Bu memleketi bu hale getirmeye kimsenin hakkı yok" ifadesini kullandı:

Yaşanan kavgayı TBMM Meclis İdari Amiri, AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın başlatmasını sert bir dille eleştiren CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Normal koşullarda vesayet altına alınması gereken insanlar TBMM'de milletvekilliği yapıyor. Bu şiddeti dışarıda uygulasa ceza alır, uzaklaştırma alır ama Meclis'te idari amirliği yapıyor" dedi:

"Görüntülerin tasvip edilemeyeceğini" ifade eden İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan ise Ahmet Şık'ın ilk konuşmacı olarak kürsüye gelmesini eleştirdi:

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, verilen uzun araların ardından Can Atalay ile ilgili görüşmelerin devamı için Genel Kurul'u akşam saatlerinde yeniden açtı. Partileri temiz bir dil kullanmaya ve temiz davranış göstermeye davet eden Kurtulmuş, Ahmet Şık'a kürsüde kullandığı sözler, Alpay Özalan'a ise fiili saldırısı nedeniyle kınama cezalarını oylattı. Her iki kınama cezası oylama sonunda kabul edildi.

DW / ET,EC

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