Siyasilerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101'inci yılının kutlandığı Türkiye'de siyasilerden de bayram mesajları geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayımladığı video mesajında "Cumhuriyetimizin yeni asrının ilk yıl dönümüne erişmenin mutluluğunu ve haklı gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin 101’inci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" ifadelerini kullandı. Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ü de anarak "Binlerce yıllık devletler silsilemizin son ve ebedi halkası olan Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, devletimizin kurucu kadrolarını şükranla yâd ediyorum" dedi.

"Ülkemizi, güvenlik tehditleri başta olmak üzere diğer alanlarla birlikte ekonomide de çökertme girişimlerinin son altı yılda milletimizin hayatında yol açtığı zorlukların farkındayız" diyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Aynı şekilde, 40 yıldır enerjimizi sömüren, kardeşliğimizi kemiren, bizi hedeflerimizden uzaklaştıran terör belasını tüm imkânlarımızı kullanarak artık tarihe gömmemiz gerektiğini de biliyoruz."

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yayımladığı mesajında, vatandaşların bayramını kutlayarak "Bize miras bırakılan Cumhuriyetimizi, bağımsızlık ruhu ve milli dış politika vizyonumuz ile dünya sahnesinde daha da ileri taşımaya kararlıyız. Bu anlamlı günde, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve İstiklal Harbimizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Özel'den 29 Ekim'e özel video

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir videolu mesaj yayımladı. Özel, Cumhuriyet Bayramı'na özel hazırlanmış video içeriğini, "Bilhassa kimsesizlerin kimsesi' olmak için kurulmuş cumhuriyetimizi güçlendirmek ve Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedefe ulaşmasını temin etmek için durmadan, yorulmadan çalışacağız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" ifadeleriyle paylaştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da "#EnBüyükBayram" etiketiyle paylaştığı mesajında, "Cumhuriyetin asırlık kazanımları Büyük Türk Milleti’nin aklında ve yüreğinde kazılıdır. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere gösterdiği yolda, Cumhuriyetimizin kuruluş ayarlarına geri dönmek, bugün yaşadığımız bütün sorunların tek çaresidir. Bu inanç ve kararlılıkla sonsuza kadar YAŞASIN CUMHURİYET!" diye yazdı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise bayram mesajını "İlkler önemlidir. Cumhuriyet’in 2. yüzyılının, ilk Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Cumhuriyet bu ülkeyi zor günlerden kurtaran, sıçrayarak kalkındıran Atamızın mirası, milletin iradesidir" ifadeleriyle paylaştı.

MHP lideri Devlet Bahçeli de dün yayımladığı bayram mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin bir Kürt sorunu yoktur, asla da olmayacaktır" ifadesini kullandı. "Türkiye Cumhuriyeti'nin etnik veya mezhebi bir ağırlığı ve açmazı da" olmadığını dile getiren Bahçeli, var olan sorunun "bölücü terör sorunu" olduğunu, bu "ihanetin kökünün de muhakkak surette kazınacağını" dile getirmişti.

DW/SÖ,CÖ

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