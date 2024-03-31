Siyasiler oylarını kullandı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için oy verme işlemi devam ediyor. Siyasiler ile büyükşehir belediye başkanları ve başkan adayları sandıklara giderek oylarını kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, oyunu Beylikdüzü Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, 2244 numaralı sandıkta kullandı. Sandığa eşi Dilek İmamoğlu'yla birlikte gelen İmamoğlu, oyunu verdikten sonra açıklamalarda bulundu. "Oy, demokraside vatandaşlarımızın kutsal hakkıdır ve bu hakkın sandığa atıldığı andan itibaren korunması şarttır" diyen İmamoğlu, "Bugün tabii benim için biraz duygusal bir gün çünkü beş yıllık emeğin helalleşme anı. Vatandaşımızın oyuyla en güzel yorumlanabilir. (...) Umarım, karşılıklı 16 milyon insanımızla, bu seçimde çıkan sandık sonucuyla helalleşiriz. Tabii yetki sahibi olmak durumunda da inşallah önümüzdeki beş yılı en güzel şekilde şehrimize yaşatmaya devam ederiz" ifadesini kullandı.

Murat Kurum oy kullanmaya ailesi ile birlikte geldi Fotoğraf: DHA

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Kağıthane'deki İmece İlkokulu'nda oyunu kullandı. Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kurum, "İnşallah büyük bir demokrasi şöleni yaşayacağız" dedi. "Bugün İstanbul'da İstanbul'un, çocuklarımızın geleceği adına bugün bir karar vereceğiz. Hem deprem riskinin ortadan kaldırılması hem trafik çilesinin bitirilmesi hem de İstanbul'da yaşayan her bir vatandaşımızın huzur ve güvenle yaşayabileceği adımı inşallah sandıkta hep birlikte atmış olacağız" diyen Kurum, tüm vatandaşları oy vermeye ve sandıklarına sahip çıkmaya çağırdı.

Ankara'da da siyasiler oylarını vermek üzere sandık başına gitti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, ailesiyle geldiği Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde oyunu kullandı. Yavaş, "Seçimlerin sonucu hakkında hiçbir tereddüdümüz yoktur, inşallah akşam dokuzdan sonra belediyenin bahçesinde buluşmak üzere" diye konuştu.

Mansur Yavaş seçimin sonucundan tereddüt etmediğini dile getirdi Fotoğraf: DHA

Erdoğan ve Bahçeli'den "yeni yüzyıl" vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile oyunu kullandığı Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Arka arkaya düzenlenen iki seçimin milleti yorduğunu belirten Erdoğan "Bu seçim birbirine yakın bir süreçte yeni bir dönemin başlangıcına vesile olacak. Bir yandan milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimi, diğer taraftan yerel yönetim seçimleri, bunların ülkemizde inşallah yeni bir dönemin, yeni yüzyılın başlangıcına vesile olmasını diliyorum ve milletimize gösterdiği bu sadakat için de şahsım ve tüm partili arkadaşlarım olarak teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyunu Üsküdar'da kullandı Fotoğraf: DHA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise oyunu memleketi Manisa'da kullandı. Oy vermeye eşi Didem Özel ve kızı İpek Özel ile gelen CHP lideri, "Türkiye'de her birinin üstlendikleri görevi dört dörtlük yapacaklarına inandığım adaylarla halkımızın karşısındaydık. Dilimiz döndüğünce kampanyamızı yaptık. Ama bundan sonra karar milletin ve hepimiz bu karara saygılı olacağız" dedi. Özel, sandıklar açıldığı andan sonuçlar ilan edilene kadarki süreçte özellikle kazanma sevinciyle kutlamalarda silahlardan uzak durulması çağrısında bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel oyunu Manisa'da eşi ve kızı ile birlikte kullandı Fotoğraf: DHA

Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, Ankara Anıttepe Ortaokulu'nda oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "yeni yüzyılın mahalli idareler seçimleri olarak ilkinin gerçekleştirildiğini" vurguladı. Bahçeli, "Bütün siyasi partilerimize, onların değerli adaylarına başarılar diliyorum. Milletimiz için, devletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah çok daha güzel günler, çok daha güzel seçimler gerçekleştirilecektir. Şimdiden bütün milletimize teşekkür ediyor, sağlıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli de oyunu Ankara'da kullandı Fotoğraf: DHA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de ilk kez Ankara'da oy kullandı. Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu'nda oyunu kullanan Akşener, "Partisinin her bireyinin iftiralara uğradığı zorlu bir süreçten geçtiklerini" ifade ederek sonuçların kendileri ve Türkiye açısından iyi olacağını düşündüğünü söyledi. "Ankara'da seçim çok ilginç geçecek" diyen Akşener, İstanbul için seçimlere yönelik gelen soruya "Her şey iyi olacak" demekle yetindi.

Meral Akşener oyunu Ankara'da kullandı Fotoğraf: DHA

DW / SÖ,ET

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