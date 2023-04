"Siyasi darbe" çıkışı yapan Soylu'ya istifa çağrısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 14 Mayıs'ta yapılacak seçimleri "siyasi darbe girişimi" olarak tanımlaması tepkilere neden oldu.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, İstanbul'da seçim koordinasyon merkezi açılışında yaptığı konuşmada, "14 Mayıs'ta kazandığımız takdirde Türkiye'de darbe olacakmış. Hadi oradan be! Türkiye'de yaşayan her bir ferdin güvenliğinden sorumlu olanlar bunları konuşuyorsa eğer. Bu ülkenin insanları, bu ülkenin her bir evladı, Ak Parti'ye oy veren de başka siyasi partilere oy veren de" dedi.

Akşener, "Ama bu partilerin, özellikle Ak Parti'nin ve paydaşlarının yaptığı konuşmalar bu ülkeye yönelik çok büyük bir tehdittir. Bu tehdidi bertaraf etmek için her bir kardeşim yanında başka bir arkadaşını da alarak oy kullanmaya gidecek, İYİ Parti'yi birinci parti yapacaksınız. Çünkü o zaman ben başbakan olacağım, Sayın Kılıçdaroğlu 13'üncü cumhurbaşkanı olacak ve bu ülkeye demokrasi gelecek" diye ekledi.

"Derhal istifa etmeli"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Twitter hesabından paylaştığı videoyla Soylu'yu istifaya çağırdı.

Özkoç, "Sandıkları koruması, ülkede huzuru ve güveni sağlaması gereken İçişleri Bakanlığı, ama bunu bizzat provoke eden İçişleri Bakanının ta kendisi! Görevini yerine getirmeyeceğini açıkça beyan ederek seçime şaibe düşüreceğini ima eden bu zat derhal istifa etmelidir!" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise İçişleri Bakanı'nın açıklamaları için "Bu darbeci kafanın ifadesi. Demokrasiye inanmayanların, halkın iradesine saygı göstermeyenlerin, baskıcı zihniyetin bir ifadesi bu" değerlendirmesinde bulundu.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan CHP Ordu Milletvekili Torun, "Sonuçta 14 Mayıs'ta vatandaşımız hür iradesiyle sandığa gidecek ve bundan sonra ülkeyi kimin yöneteceğini, Meclis'te kimin olacağına karar verecek. Bunu siz 'darbe' olarak ifade ediyorsanız, demek ki sizin vatandaşın iradesine hiç saygınız yok. Vatandaş sizi destekliyorsa sorun yok ama sizi desteklemiyorsa, eğer size onay vermiyorsa darbe ve farklı şekilde ifade edilmesi. Bu anlaşılır gibi bir şey değil" dedi.

"Şu anda devletin bütün imkanlarını kullanıyorlar. Kamunun bütün imkanlarını kullanıyorlar. Yetmedi, şimdi 14 Mayıs'ta milletin iradesine hakaret ediyorlar. Milletin iradesini gasp etmeye çalışıyorlar, milletin iradesini tehdit ediyorlar. Bunların anlayışı bu" ifadelerini kullanan Torun, "Kaybetmenin verdiği bir panik ve korku hâli. Kaybedeceklerini bildikleri için de bunu o seçim gününü, milli iradenin tecelli edeceği, vatandaşın hür iradesiyle oyunu darbe olarak nitelendiriyor" diye ekledi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ise Twitter'dan yaptığı açıklamada "Seçim darbe girişimiyse YSK darbe yöneticisi, sandık kurulları örgüt üyesi, oy kullanan 85 milyon da darbeci mi? Egemenlik milletindir. 14 Mayıs bu sözün ne demek olduğunu öğrendiğiniz gün olacak" dedi.

Demirtaş: Hapiste çok zamanın olacak

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, O halde seçimde oy kullanan herkesi, darbe girişimi gerekçesiyle tutuklaman gerekecek Kirli! Fakat o kadar hapishane yok. Neyse ya. Bu problemi çözmek için hapiste düşünecek çok zamanın olacak!" ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan da "Gün geçmiyor ki Millet İttifakı'nın 14 Mayıs'ta yapılacak seçimi açık farkla kazanacağına dair umudumuz daha da büyümesin :) Seçimi kaybetme korkusu ile 14 Mayıs'a 'siyasi darbe' bile diyebilecek raddeye gelmeleri tek kelimeyle trajikomik" diye tweet attı.

Emek Partisi Genel Başkanı Ercüment Akdeniz ise "Aynaya bakıp konuşanlar dönemi kapanacak. Eşitlik özgürlük ve demokrasinin kapılarını açacağız. Hani sandık milletin iradesiydi, nedir bu korkunuz?" ifadelerini kullandı.

Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, "Demokratik bir seçimi darbe girişimi olarak niteleyen bu şahıs İçişleri Bakanlığı koltuğunda 1 dakika bile oturamaz, oturmamalıdır. Onuru varsa istifa etmeli, yoksa da Cumhurbaşkanı tarafından görevden alınmalıdır. Bu şahısın İçişleri Bakanı olarak gireceğimiz bu seçim ve sonrasında yaşanacaklar ülkemiz için tehdittir, tehlikedir, beka sorunudur. #soyluistifa" diye tweet attı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da Soylu'nun görevden alınması gerektiğini söyledi. Soylu'nun "Türk Milleti'nin oy kullanma hakkını darbe, Türk seçmenini ise darbeci ilan ettiğini" söyleyen ve "#Soyluİstifa" etiketiyle paylaşımda bulunan Özdağ "Demokrasimiz, hiç olmadığı kadar büyük bir tehdit altındadır!" dedi.

Soylu'ya tepki gösterenler arasında Şahan Gökbakar ve Mustafa Sandal gibi ünlül isimler de vardı.

Soylu ne demişti?

İçişleri Bakanı Soylu, dün akşam İstanbul İlim ve Kültür Vakfı'nda yaptığı konuşmada, "15 Temmuz, onların fiili darbe girişimiydi. Şimdi burada söylüyorum. 14 Mayıs da siyasi darbe girişimleridir. Bu kadar açık ve net. 14 Mayıs 2023, Batı'nın siyasi darbe girişimidir. Türkiye'yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların 14 Mayıs'ta her birini bir araya getirerek oluşturabilecek darbe girişimidir" demişti. Soylu, "Bunu ben söylemedim. Bunu bugün Amerika'nın başındaki zat yıllar önce söyledi. Yıllar önce denedikleri bütün yöntemler berhava olunca ancak böyle bir yöntemle Türkiye'yi ele geçirebileceklerini ifade ettiler" diye eklemişti.

DW,ANKA/CÖ,EC

