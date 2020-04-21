Siyasette 23 Nisan oturumu krizi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs salgınına karşı önlemler kapsamında TBMM'nin 100'üncü kuruluş yıldönümü olan 23 Nisan'daki özel oturuma katılmama kararının üzerinden iktidar ile muhalefet arasında yaşanan tartışma büyüyor.

İktidarın Erdoğan katılmayacağı için TBMM Başkanı Mustafa Şentop aracılığıyla diğer siyasi parti liderlerini de meclisten uzak tutmaya çalıştığını savunan CHP'ye en sert tepki ise iktidarın müttefiği MHP'den geldi.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Kimse bizim meclise gitmemizi engelleyemez” diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na Twitter hesabından "Korkudan kız kardeşinin cenazesine katılamadın. Şimdi, ne oluyor, hayırdır” mesajıyla yüklendi.

CHP'liler de Enginyurt'u eleştirirken MHP'nin iktidar partisi AKP ile birlikte Cumhuriyet rejimini, meclisi, Atatürkçülüğü hedef aldığını iddia ediyor.

23 Nisan üzerinden siyasette yaşanan gerilimle ilgili DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan özel oturumuna katılmayacağını söyleyince, TBMM Başkanı Şentop diğer siyasi liderlerin de meclise gitmemesini istedi. Çünkü Erdoğan gitmeyip diğer liderler gidince AKP zayıf görünecekti. Gerçek niyetleri, Cumhuriyet rejimi ile herkesin arasına mesafe koymak” diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç

Özkoç, TBMM'nin kuruluşunun 100'üncü yılında CHP'nin TBMM'de olmayı kendine bir görev bildiğini ve bu görevi mutlaka koronavirüse karşı önlemlere dikkat ederek yerine getireceğini söyledi.

Özkoç, "MHP'li Cemal Enginyurt yalan siyaseti yapıyor. Kemal Kılıçdaroğlu kız kardeşinin cenazesine gitti. Ben de ordaydım. Cenazeden bahsedeceğine infaz düzenlemesi için gece gece Bahçeli'yi meclise nasıl getirdiler ondan bahsetsin. Alaattin Çakıcı'yı hapisten çıkarırken, koronavirüs önlemini düşünmüyorlardı” tepkisini gösterdi.

"CHP sıkıştıkça cumhuriyete sarılıyor"

MHP'li Enginyurt da DW Türkçe'ye neden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki 23 Nisan özel oturumuna katılmasını eleştirdiğini "Kılıçdaroğlu tüm vekillerin mecliste olmasını istedi. Vekilin canı patlıcan mı? Virüs varsa her yerde olabilir. Yoksa zaten kim istemez mecliste olmayı” sözleriyle anlattı.

Kendisinin meclisteki oturuma önlemini alarak katılacağını anlatan Enginyurt, CHP'nin muhalefet etmek için politika üretemediği her dönemde Atatürkçülüğe, Cumhuriyet rejimine sarıldığını iddia etti.

Enginyurt, "CHP mecliste olmayı önemseseydi, ortalığı yıkarak eleştirdiği infaz düzenlemesinin oylamasına 19 vekille katılmazdı. Toplamda 139 vekilleri var bunların. Halk bunu bilsin” eleştirisi de getirdi.

CHP'li Engin Özkoç da bu eleştiriye yanıt verirken MHP'yi ve AKP'yi ortak hedefe koydu. Özkoç, 2023 hedefleriyle halkın gözünde parlamak isteyen AKP'nin, ortağı MHP ile birlikte bu hedefleri tutturamadığını söyledi ve "Dünyanın ilk 10 ekonomisi içine giremiyorlar, AB'ye üye olamıyorlar. Hedeflerinde Cumhuriyet rejimi var” dedi.

İyi Parti milletvekili Aytun Çıray

"Yönetim zaafiyeti”

İyi Parti de TBMM Başkanı Şentop'un 23 Nisan meclis oturumunu organize edemediğini düşünüyor. İyi Parti'den Aytun Çıray "Çünkü AKP ülkeyi yönetemiyor. Her şey yönetme kapasitesi, çözüm üretme kapasitesiyle ilgili” derken, neden böyle düşündüğünü DW Türkçe'ye "Mustafa Şentop'un siyasi partilerle bir istişare yapmadığı ortada. Üst üste açıklamalarından da bunu anlıyoruz” sözleriyle açıkladı.

Çıray, her partinin meclisteki koltuk sayısına göre katılım sağlayabileceği gibi "basit bir çözüm” varken olayın "rejim tartışmasına” dönüşmesinin vahim olduğunu dile getirdi.

Erdoğan'ın neden oturuma katılmama kararının sorgulanmasını isteyen Çıray, "Hani Türkiye koronavirüs açısından normalleşme dönemine giriyordu. Kendisi meclisteki oturuma katılamayacak kadar risk alamıyorsa anlattıklarıyla tam bir tezat içinde” çıkışı da yaptı.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar

"Meclisi çökertmeyi hedefliyorlar”

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar DW Türkçe'ye "Gürültü koparılmasını, polemik yapılmasını anlamlı bulmuyorum” derken, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan AKP'nin 23 Nisan özel oturumuna katılım konusunu "siyasi hedefleri doğrultusu”nda kullandığını dile getirdi.

Paylan, DW Türkçe'ye "Salgın krizini kendisinin yöneteceğini ilan eden Erdoğan, şimdi de meclisi fiilen kapatma derdinde. Kurumsal olarak da meclisi çökertmeyi hedefliyorlar. O mecliste değilse, kimse olmasın isteniyor” diye konuştu.

TBMM Başkanı Şentop ne demişti?

Erdoğan'ın TBMM'deki 23 Nisan özel oturumuna katılmayacağı kararının ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un siyasi parti liderlerinin de oturuma katılmamasını istediği, onlar katılmayınca vekillerin de sınırlı katılım sağlayacağı ortaya çıkmıştı.

Konuyla ilgili haberler üzerine açıklama yapmak durumunda kalan Şentop, kendisinin herhangi bir kararının olmadığını, vekillerin meclise gidip gitmemelerine engel olamayacağını söylemişti. AKP'liler de meclisteki özel oturumda koronavirüs önlemleri kapsamında yer alacaklarını duyurmuşlardı.

Hilal Köylü / Ankara

©️ Deutsche Welle Türkçe