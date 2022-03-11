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Siyaset
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Gündem
CHP'den zayıf olduğu 51 ile "MYK çıkarması"
Türkiye
56 dakika önce
56 dakika önce
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Sonraki bölüme git Haberler
Haberler
1 saat önce
1 saat önce
NATO'nun doğu kanadı olası operasyonlara hazır
14 saat önce
14 saat önce
Almanya 40 Rus diplomatı sınır dışı ediyor
17 saat önce
17 saat önce
Biden: Putin savaş suçundan yargılanmalı
20 saat önce
20 saat önce
Alman polisi 30 yıl sonra özür diledi
04.04.2022
4 Nisan 2022
Sırbistan'da seçimi Vucic kazandı
04.04.2022
4 Nisan 2022
Seçimi kazanan Orban'dan AB'ye mesaj
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Güncel Konular
Belediyeler Birliği krizi çözülüyor
Belediyeler Birliği krizi çözülüyor
Belediyeler Birliği kaynaklarının Cumhur İttifakı belediyelerine aktarıldığı iddiasıyla başlayan kriz çözülüyor.
Türkiye
5 saat önce
5 saat önce
İkiz gibi ama farklı iki ülke: Türkiye ve Macaristan
İkiz gibi ama farklı iki ülke: Türkiye ve Macaristan
Türkiye ile Macaristan seçim süreçlerini inceleyen akademisyen İlteriş Ergun, DW Türkçe'nin sorularını yanıtladı.
Türkiye
21 saat önce
21 saat önce
Temizlenemeyen mayınların ekonomiye maliyeti
Temizlenemeyen mayınların ekonomiye maliyeti
Yıllarca binlerce ölüm ve yaralanmaya yol açan mayınlar sadece güvenlik değil ekonomi açısından da önemli bir sorun.
Türkiye
16 saat önce
16 saat önce
04:07 dak.
AB Rusya'nın gazı kesmesine hazırlıklı mı?
AB Rusya'nın gazı kesmesine hazırlıklı mı?
Avrupa Birliği, Rusya'nın gazı kesmesi halinde enerji ihtiyacını nasıl karşılayacak?
Avrupa
03.04.2022
3 Nisan 2022
Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri normalleşme yolunda
Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri normalleşme yolunda
Kaşıkçı davasının devriyle Suudi Arabistan'la ilişkilerin normalleşmesi önündeki en büyük engelin aşıldığı düşünülüyor.
Türkiye
02.04.2022
2 Nisan 2022
Almanya’dan Türkiye’ye askeri ihracat en düşük seviyede
Almanya’dan Türkiye’ye askeri ihracat en düşük seviyede
Geçen yıl Berlin Türkiye'ye 11 milyon 101 bin euroluk askeri ihracata onay verdi. Bu, son 22 yılın en düşük seviyesi.
Almanya
01.04.2022
1 Nisan 2022
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Sonraki bölüme git DW'nin Önerileri
DW'nin Önerileri
Rusya'daki savaş karşıtları hangi risklerle karşı karşıya?
Rusya'daki savaş karşıtı gösterilerde şimdiye kadar 13 bin kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.
Rusya
11.03.2022
11 Mart 2022
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı dünyayı nasıl değiştiriyor?
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı dünyayı bir günden diğerine değiştirdi. Putin’in planları, başkalarına da ilham olabilir.
Küresel
26.02.2022
26 Şubat 2022
Sosyal medya yasası neler getirecek?
Siber Hukuk Uzmanı Akdeniz, "Yasa engelleme amacıyla kullanılacak yeni bir hukuki mekanizmaya dönüşecek" diyor.
Türkiye
17.02.2022
17 Şubat 2022
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Görüş
Macaristan'da böyle devam edemez
Dora Diseri
Yorum
Avrupa
17 saat önce
17 saat önce
Artık küçülecek porsiyon da kalmadı
Banu Güven
Yorum
Türkiye
03.04.2022
3 Nisan 2022
Erdoğan’ın hedefi 2032’ye kadar başkanlık
Banu Güven
Yorum
Türkiye
27.03.2022
27 Mart 2022
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