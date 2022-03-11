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Siyaset

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Gündem

CHP'den zayıf olduğu 51 ile "MYK çıkarması"

Türkiye
56 dakika önce
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Haberler

1 saat önce

NATO'nun doğu kanadı olası operasyonlara hazır

14 saat önce

Almanya 40 Rus diplomatı sınır dışı ediyor

17 saat önce

Biden: Putin savaş suçundan yargılanmalı

20 saat önce

Alman polisi 30 yıl sonra özür diledi

4 Nisan 2022

Sırbistan'da seçimi Vucic kazandı

4 Nisan 2022

Seçimi kazanan Orban'dan AB'ye mesaj

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Güncel Konular

Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin

Belediyeler Birliği krizi çözülüyor

Belediyeler Birliği krizi çözülüyor

Belediyeler Birliği kaynaklarının Cumhur İttifakı belediyelerine aktarıldığı iddiasıyla başlayan kriz çözülüyor.
Türkiye
5 saat önce
Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

İkiz gibi ama farklı iki ülke: Türkiye ve Macaristan

İkiz gibi ama farklı iki ülke: Türkiye ve Macaristan

Türkiye ile Macaristan seçim süreçlerini inceleyen akademisyen İlteriş Ergun, DW Türkçe'nin sorularını yanıtladı.
Türkiye
21 saat önce
external

Temizlenemeyen mayınların ekonomiye maliyeti

Temizlenemeyen mayınların ekonomiye maliyeti

Yıllarca binlerce ölüm ve yaralanmaya yol açan mayınlar sadece güvenlik değil ekonomi açısından da önemli bir sorun.
Türkiye
16 saat önce
04:07 dak.
Almanya'nın Mallnow kentindeki Rus doğal gaz istasyonundaki gaz vanaları

AB Rusya'nın gazı kesmesine hazırlıklı mı?

AB Rusya'nın gazı kesmesine hazırlıklı mı?

Avrupa Birliği, Rusya'nın gazı kesmesi halinde enerji ihtiyacını nasıl karşılayacak?
Avrupa
3 Nisan 2022
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Kralı Selman.

Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri normalleşme yolunda 

Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri normalleşme yolunda 

Kaşıkçı davasının devriyle Suudi Arabistan'la ilişkilerin normalleşmesi önündeki en büyük engelin aşıldığı düşünülüyor. 
Türkiye
2 Nisan 2022
Typ 214 tipi denizaltı

Almanya’dan Türkiye’ye askeri ihracat en düşük seviyede

Almanya’dan Türkiye’ye askeri ihracat en düşük seviyede

Geçen yıl Berlin Türkiye'ye 11 milyon 101 bin euroluk askeri ihracata onay verdi. Bu, son 22 yılın en düşük seviyesi.
Almanya
1 Nisan 2022
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DW'nin Önerileri

Rusya'daki savaş karşıtları hangi risklerle karşı karşıya?

Rusya'daki savaş karşıtı gösterilerde şimdiye kadar 13 bin kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.
Rusya
11 Mart 2022
Kiev'de Rusya'nın saldırısı sonucu hasar gören bir bina

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı dünyayı nasıl değiştiriyor?

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı dünyayı bir günden diğerine değiştirdi. Putin’in planları, başkalarına da ilham olabilir.
Küresel
26 Şubat 2022
Sosyal medya yasasında yeni düzenlemeler ile ilgili hazırlıklar sürüyor

Sosyal medya yasası neler getirecek?

Siber Hukuk Uzmanı Akdeniz, "Yasa engelleme amacıyla kullanılacak yeni bir hukuki mekanizmaya dönüşecek" diyor.
Türkiye
17 Şubat 2022
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Dora Diseri | DW Kommentatorin

Macaristan'da böyle devam edemez

Dora Diseri
Yorum
Avrupa
17 saat önce
Türkei Banu Güven

Artık küçülecek porsiyon da kalmadı

Banu Güven
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Türkiye
3 Nisan 2022
Türkei Banu Güven

Erdoğan’ın hedefi 2032’ye kadar başkanlık

Banu Güven
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Türkiye
27 Mart 2022