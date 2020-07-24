 Siyasal İslam’ın fetih kılıcı | TÜRKİYE | DW | 25.07.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Siyasal İslam’ın fetih kılıcı

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet Başkanı ve tekbir getirerek Sultanahmet Meydanı’na koşanlarla beraber, elbirliğiyle Ayasofya’ya siyasi İslam’ın bayrağını dikti." Banu Güven DW Türkçe’de yazdı

Türkei Istanbul Präsident Erdogan in Hagia Sophia zum Freitagsgebet (picture-alliance/AA/Turkish Presidency/M. Cetinmuhurdar)

Ayasofya'dan gelen görüntüleri izlediğimde aklımda 1980'lerde ve 1990'ların başında Cağaloğlu ve Beyazıt Meydanı'ndaki Cuma namazı görüntüleri geldi. Camide muhakkak yer olurdu, iki adım ötedeki cami de dolmazdı, ama cemaat caddeyi kapatır, namazı yolun ortasında kılardı. Trafik dururdu, hayat dururdu; herkes namazın bitmesini beklerdi. Bu bir güç gösterisi ve meydan okumaydı. O zamanlar üniversitedeki başörtüsü/türban yasaklarıyla ilgili çok gösteri vardı. Tarikatlar, cemaatler yollara dökülürdü. Siyasal İslam'ın Türkiye'deki laikliğe karşı yükseldiği ve gündelik hayatta kendini hissettirdiği bir dönemdi. Ayasofya'nın yeniden cami olduğu günün fotoğrafları da bana o dönemi hatırlattı. Eminönü'den Ayasofya'ya tekbirle yürüyen kalabalıklar, polis kordonunu yararak Sultanahmet'e doğru koşanlar, meydanda, yollarda ve hatta telefon kulübelerinin üzerinde namaza duranlardan söz ediyorum. İstanbul çoktandır Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkenti değildi, ama bu görüntüler 1453'ü aratmadı.

Banu Güven

Banu Güven

Cumhurbaşkanının "büyük bir gayretle aslına döndürdüğünü söylediği" Ayasofya, 1453'te en az 921 yıllık bir geçmişe sahip büyük bir kiliseydi, adı Hagia Sofia'ydı; Kutsal Bilgelik / İlahi Hikmet anlamına geliyordu. Sultan II. Mehmet İstanbul'u aldığında haliyle cami yoktu; bu yüzden şehrin en görkemli ibadet yerini cami yaptı, ilk namazını da burada kıldı. İmparatorluklar çağında hükümdarların kılıçla dolaşması ya da hutbe için minbere kılıçla çıkılması şaşılacak bir durum değildi elbette. Ama bugün, yıl 2020'yken, fetih sembolü olan kılıçla Ayasofya'nın minberine çıkmak epey dikkat çekici oldu.

Kılıç sağ elde tutulursa "kullanma niyetini ortaya koyarmış ve düşmanı korkutma amacı" güdermiş. Erbaş'ın yaptığı gibi kılıç sol elde tutulursa, bu da, "dosta güven verme" amacını taşırmış. Yani sizin anlayacağınız, o kılıç elde olduğu sürece, dosta düşmana "Ayağını denk al" mesajı verilmekteymiş. Bu 481 yıl böyle gitmiş. Ta ki "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" ilkesi, memlekette hayata geçirilemese de, devreye girene kadar.

1934'te neden müze oldu?

1930'da başlayan restorasyon çalışmaları sırasında Ayasofya'nın İstanbul'un tarihini en iyi anlatacak anıtsal yapılardan biri olduğu ortaya çıktı. Yapısı itibariyle laik olamasa da, siyasete dini referanslar sokmayan Cumhuriyet'in icraatlerinden biri olarak o kılıç bırakıldı. Ayasofya'yı ev sahipliği yaptığı inançların ve tarihin izlerini taşıyan bir müzeye dönüştürmekle bir mesaj veriliyordu. "Gel, gel, her ne olursan yine gel" anonim rubaisindeki gibi kucaklayıcı bir mekana dönüştürülmüştü Ayasofya. Diyanet İşleri Başkanı ise bugün "Ey insanlar, Ayasofya Camii'nin kapıları, tıpkı Süleymaniye, Selimiye, Sultanahmet ve diğer camilerimiz gibi, hiçbir ayrım gözetmeksizin Allah'ın bütün kullarına açık olacaktır" derken elinden kılıç tutuyordu.

Erbaş'ın hutbesinde Erdoğan'ın da siyasi kariyeri boyunca sık sık yaptığı türden göndermeler vardı. Erbaş, açılışı DP döneminde Arapça ezana geri dönülen güne benzeterek başladı. Fetih günlerinden Alparslan'a kadar uzandı, oradan döndü, Necip Fazıl Kısakürek'e selam gönderdi. "Ayasofya mutlaka açılacak, bekleyin gençler, biraz daha rahmet yağsın. Her yağmurun arkasında bir sel vardır. O selin üzerinde bir saman çöpü olsam, daha ne isterim. O, aziz bir kitap gibi açılacak" sözlerini Kısakürek 65 yıl önce söylemişti.

Atatürk'e gönderme

Diyanet İşleri Başkanı görevini Fatih'in Ayasofya Vakfiyesi'ne atıfla Atatürk'e gönderme yaparak tamamladı. Erbaş'ın "Fatih Sultan Mehmet Han bu muhteşem mabedi kıyamete kadar cami olmak kaydıyla vakfedip müminlere emanet bırakmıştır. Bizim inancımızda vakıf malı dokunulmazdır. Dokunanı yakar. Vakfedenin şartı vazgeçilmezdir, çiğneyen lanete uğrar" sözlerinin adresi netti. Bu yüzden sosyal medyada #AliErbaşİstifa etiketinin birinci sıraya yerleşmesine kendisi de şaşırmadı herhalde. (Osmanlı'da kadıya gönderilen vakfiyelerde bir dua ve yukarıdaki gibi beddua bölümü bulunması adettendi. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün AKP döneminde tarihi vakıf senetlerinin hükümlerini çiğneyen icraatlara nasıl onay verdiği de başka bir yazının konusu olsun.)

Danıştay karar vermeden halı siparişi

Erdoğan bugünün hayalini uzun zamandır kuruyordu elbette. Ama bu kartı kullanmak, Ayasofya'yı yeniden camiye çevirmek için en doğru anı beklemek zorundaydı. 1 - Bunun için tam muktedir olması gerekiyordu. Danıştay'da 1934'teki Bakanlar Kurulu kararının iptali için bir dernek tarafından açılan davada davalı Başbakanlık'tı ve uzun süre Ayasofya'nın müze olarak kalmasını savundu. Sonra aynı davada, başbakanlık kalmadığı için Cumhurbaşkanlığı davalı konumuna geldi. Erdoğan Ayasofya'nın kapılarını açmaya karar verince, avukatları da davada farklı tutum benimsediler. Erdoğan'ın Ayasofya'ya döşenen halıları ta haziran ayında sipariş ettiği de anlaşıldı. Danıştay kararı 10 Temmuz'da çıktı oysa ki. Erdoğan kararı nereden biliyordu? 2 - Desteğe en çok ihtiyaç duyduğu zamanda bu büyük adımı atmalıydı. Ayasofya'yı cami yapıp açılışında Kur'an-ı Kerim okuması bir anda gündemi değiştiriverdi. Daha önce elinde Kur'an-ı Kerim ile miting yapmışlığı, yurtdışındaki camilerde ya da 15 Temmuz'da Kur'an-ı Kerim okumuşluğu vardı, ama Ayasofya camiye dönüşürken bunu yapmak apayrı bir anlam taşıyordu. Siyaset ile dinin arasında çekilen perdeyi tamamıyla çekip indirdi Erdoğan.

Erdoğan bugün Diyanet Başkanı ve tekbir getirerek Sultanahmet Meydanı'na koşanlarla beraber, elbirliğiyle Ayasofya'ya siyasi İslam'ın bayrağını dikti. Hagia Sofia - Ayasofya'yı bir Arapça ekle Ayasofya-i Kebir Camii'ne çevrildi. Bu senaryoda tek eksik kalan, yeniden seçilirse bizzat kendisinin kılıçla minbere çıkması. İmkansız diye bir şey kalmadı, o yüzden…

Banu Güven

©Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Demirtaş’tan seçimlerde yandaş baro uyarısı

"Avukatlar ve barolar direndiği müddetçe, bu değişikliğin fiiliyatta karşılığı olmayacaktır. Bırakın, yandaşlar ana barodan ayrılsın ve marjinalleşsinler." Banu Güven, Selahattin Demirtaş’a çoklu baro yasasını sordu.  

Yorum: Ayasofya seçim kazandırır mı?

DW Türkçe için yazan Banu Güven'e göre, ana muhalefetin Ayasofya kararını açıktan ya da sessiz kalarak onaylaması, Türkiye’de dinin siyaseten ne kadar elverişli bir araç olduğunu hatırlattı.  

Tecrit içinde tecrit

Siyasi nedenlerle hapiste bulunanlar salgında serbest bırakılmadıkları gibi, daha ağır koşullarla karşılaştılar. Banu Güven, Başak Demirtaş ve HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ile konuştu.  

Benzer içerik

Türkei Freitagsgebet Hagia Sophia

Ayasofya'daki tarihi günde neler yaşandı? 24.07.2020

Ayasofya'da ilk Cuma namazının kılındığı tarihi günde ziyaretçi yoğunluğundan, Erdoğan'ın Kur'an-ı Kerim okumasına ve Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın hutbesine kadar yaşananları yedi başlıkta toplandık.

Türkei Erdogan Hagia Sophia

Freskler kapatıldı, cami tabelası asıldı 23.07.2020

Müze statüsü iptal edilen Ayasofya'da ilk namaz için son hazırlıklar yapıldı ve freskler perde sistemiyle kapatıldı. İncelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'ya cami tabelasını da astı.

Türkei Istanbul Präsident Erdogan erreicht Hagia Sophia zum Freitagsgebet

Ayasofya’da 86 yıl sonra ilk Cuma namazı kılındı 24.07.2020

Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk Cuma namazı kılındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Artık burası aslına döndü, camiydi tekrar cami oldu" diye konuştu.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Ayasofya'daki tarihi günde neler yaşandı?

Ayasofya'da ilk Cuma namazının kılındığı tarihi günde ziyaretçi yoğunluğundan, Erdoğan'ın Kur'an-ı Kerim okumasına ve Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın hutbesine kadar yaşananları yedi başlıkta toplandık.  

FOTO-GALERİ

Fußball Liverpool Trainer Jürgen Klopp (Getty Images/AFP/P. Ellis)

Jürgen Klopp: Liverpool'un başarısının sırrı

İngiltere Premier Lig'de Manchester City'nin Chelsea'ye 2-1 yenilmesi üzerine Liverpool sezonun bitmesine 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bu başarının arkasındaki isimse Alman Teknik Direktör Jürgen Klopp.    