Siyanürün piyasada ve internette satışı yasaklandı

Türkiye'de son haftalarda arka arkaya yaşanan intihar olaylarının ardından gündeme gelen siyanür yasağı Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaştı. İlgili yönetmelikte yapılan değişikliğe göre, siyanürlü bileşikler olarak tanımlanan kimyasal maddelerin piyasada, internette veya herhangi bir elektronik ortamda halka satışı yasaklandı.

Ayrıca tedarikçi firmalar yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten bir ay sonra bu tür bileşikleri piyasaya arz etmeden önce ambalajlarında açık, okunabilir ve silinmeyecek şekilde "Yalnız profesyonel ve endüstriyel kullanım içindir" ifadesinin yer almasını sağlayacak.

Siyanürün satışı ve takibi kontrol altına alınacak

Yönetmelik değişikliğiyle siyanürlü bileşiklerin yurt içi satışlarının izlenebilmesi için "son kullanıcı beyannamesi" bildirme zorunluluğu getirildi.

Bu kapsamda, imalatçılardan ithalatçılara, dağıtıcılardan kullanıcılara kadar siyanürlü bileşiklerin satışı ve takibinin kontrol altına alınması için "son kullanıcı beyannamesi" doldurulacak. Beyannamede siyanür bileşiklerini içeren maddenin hangi firma veya kurum adına, hangi miktarda ve ne amaçla kullanmak üzere satın alındığı belirtilerek, halka satış amacıyla piyasaya arz edilmeyeceği garanti altına alınacak.

Yönetmelikte yapılan bir başka düzenlemeyle kimyasal maddelerin kullanımına "endüstriyel" ve "profesyonel" kullanım tanımları getirildi. Endüstriyel kullanım maddenin sanayi üretiminde kullanılmasını; profesyonel kullanım ise eğitim ve sağlık gibi alanlarda kullanılmasını ifade edecek.

DW/GY,EC

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