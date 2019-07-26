 Sivil toplum kuruluşları: İnsani yardım suç değildir | DÜNYA | DW | 26.07.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Sivil toplum kuruluşları: İnsani yardım suç değildir

100'ün üzerinde sivil toplum kuruluşu açık denizde sığınmacılara yardım etmenin suç haline getirilmesine karşı bir bildiri yayınladı.

default

Bir grup sivil toplum kuruluşu açık denizde sığınmacılara yönelik kurtarma faaliyetinde bulunmanın suç haline getirilmesine karşı bir bildiri yayınladı.

Sığınmacılara ilişkin AB yönergelerinde değişiklik yapılması gerektiğini vurgulayan sivil toplum kuruluşları insan ticareti ve insani yardım arasında net bir ayrım yapılmasını talep etti. Bildiri altında imzası bulunan 102 örgüt Avrupa Birliği Komisyon Başkanlığı görevini üstlenen Ursula von der Leyen’den bu konuda adım atmasını istiyor.

Göç ve Sığınma Araştırma Platformu tarafından hazırlanan bir rapora göre 2015 yılından bu yana sığınmacılara yardım ettiği gerekçesiyle 158 kişi hakkında dava açıldı. Sığınmacılara yardım örgütü Sea-Watch’un kaptanı Carola Rackete'nin, Libya açıklarında 53 sığınmacıyı kurtardıktan sonra izinsiz olarak Lampedusa limanına yanaştığı gerekçesiyle İtalya’da gözaltına alınması da insani yardımın suç haline getirilmesinin en son örneklerden biri olarak raporda yer aldı. Bu durumun, gönüllüler, hükümet dışı örgütler, yerel yetkililer ve din görevlilerini yardım faaliyetlerinde bulunmaktan alıkoyabileceğine dikkat çekildi.

Akdeniz'i geçerken ölenlerin oranı yükseliyor

Birleşmiş Milletlerin verilerine göre Libya’dan Avrupa’ya gelen sığınmacıların sayısı Temmuz ayından bu yana ciddi düşüş gösterdi. Ancak uzmanlar yolculuk esnasında hayatını kaybetme oranlarının yükseldiğine işaret ediyor. Tahminlere göre 2019 yılının ilk yarısında Orta ve Batı Akdeniz üzerinden Avrupa’ya geçmeye çalışan 507 sığınmacı hayatını kaybetti.

Video izle 01:42

Kurtarma gemisi Akdeniz'de liman arıyor

Perşembe günü Libya açıklarında yaklaşık 250 kişiyi taşıyan teknenin batması sonucu en az 100 sığınmacı kayboldu. Uluslararası Göç Örgütü, sığınmacı teknesinin batmasını Akdeniz’de bu yıl yaşanan en ağır sığınmacı faciası olarak tanımladı. Facianın ardından Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Akdeniz’de kurtarma faaliyetlerinin yeniden başlatılmasını istedi.

DW,KNA/MY,AÜ

©Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

BM: Akdeniz'de kurtarma çalışmaları tekrar başlasın

Akdeniz’de yılın en ağır sığınmacı faciasının yaşanmasının ardından Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Akdeniz’de kurtarma faaliyetlerinin yeniden başlatılmasını istedi. (26.07.2019)  

Sığınmacıları tatil gemisi kurtardı

Yunanistan'ın güneyinde seyreden bir tatil gemisi, Mora yarımadası açıklarında 111 sığınmacıyı batma tehlikesi olan bir bottan kurtardı. (21.07.2019)  

Akdeniz'de 150'den fazla can kaybı korkusu

Libya açıklarında meydana gelen tekne kazasında en az 150 mültecinin hayatını kaybetmiş olmasından endişe ediliyor. (25.07.2019)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Kurtarma gemisi Akdeniz'de liman arıyor  

Benzer içerik

Schiffsunglück vor Küste in Libyen

BM: Akdeniz'de kurtarma çalışmaları tekrar başlasın 26.07.2019

Akdeniz’de yılın en ağır sığınmacı faciasının yaşanmasının ardından Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Akdeniz’de kurtarma faaliyetlerinin yeniden başlatılmasını istedi.

Libyen Tripolis Flüchtlinge

BM'den Libya'daki sığınmacılar için çağrı 12.07.2019

Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Göç Örgütü, Libya'daki sığınmacıların olumsuz yaşam koşullarına dikkat çekerek, Avrupa ülkelerinin Akdeniz'deki kurtarma operasyonlarını tekrar başlatmasını talep etti.

Seenotrettung im Mittelmeer Alan Kurdi

14 ülke Akdeniz’deki sığınmacıları paylaşmayı kabul etti 23.07.2019

Avrupa Birliği’ne üye 14 ülke Akdeniz’de kurtarılan sığınmacıların paylaştırılmasını öngören mekanizmayı kabul etti. Kararı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron kamuoyuna duyurdu.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Symbolbild: Monsanto RoundUp (Reuters/B. Tessier)

Bayer tazminatta indirime rağmen temyize gidiyor

Alman Bayer şirketinin glifosat davasında Pilliod çiftine ödemesine hükmedilen 2,2 milyar dolarlık tazminat, 86,7 milyona indirildi.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

40 yılı aşkın bir süredir Bayern Münih'te yöneticilik yapan kulüp başkanı Uli Hoeneß görevini bırakıyor.  