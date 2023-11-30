STK'lar daha adil bir vatandaşlık yasası talep etti

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den oluşan koalisyon hükümetinin hazırladığıyeni vatandaşlık yasası taslağının görüşmelerine bugün Federal Meclis'te başlanıyor. Meclisteki görüşmeler öncesinde Almanya'da vatandaşlığa geçişin kolaylaştırılmasını ve seçme hakkının genişletilmesini savunan "Pass(t) uns allen" adlı çatı örgütü, meclis önünde bir basın açıklaması yaptı.

"Pass(t) uns allen" adlı çatı örgütünde Almanya Türk Toplumu derneği, Berlin-Brandenburg Türkiye Toplumu, PRO ASYL, With Wings and Roots gibi 50'den fazla sivil toplum kuruluşu yer alıyor.

Yasa tasarısının getirdiği çifte vatandaşlığı ve vatandaşlığa geçişte asgari ikamet süresinin kısaltılmasını destekleyen "Pass(t) uns allen" tasarının bazı kesimler içinse vatandaşlık talebinde bulunmayı zorlaştırdığını savundu. Bilhassa geçimini sağlamakta zorlanan ve sosyal yardım alan kesimlerin, örneğin tek başına çocuk büyüten annelerin, emeklilerin, engellilerin, onlara bakım sunan yakınlarının veya burs alan öğrencilerin, yeni yasayla birlikte vatandaşlık talebinde bulunamayacakları belirtildi. Ayrıca vatandaşlık başvurusunda uzun süre beklendiği ve çalışan sayısındaki azlığın keyfi ve yanlış kararlar verilmesi ihtimalini artırdığı kaydedildi. Hükümetin hazırladığı "Vatandaşlık Hakkının Modernizasyonu Yasası"nda ayrıca hiçbir devletin vatandaşı olmayanların ve Almanya'da ikamet hakkı kazanamamış ancak ikametine göz yumulanların da dikkate alınmadığı belirtildi.

Alman Vatandaşlık Yasası'nın "kapsamlı bir biçimde" modernize edilmesini, hükümetin hazırladığı yasa tasarısını meclis sürecinde "iyileştirilmesini" savunan "Pass(t) uns allen" yasanın "çeşitlilik arz eden ve demokratik bir göç toplumunun gerçeklerine uygun" olması gerektiğini belirtti.

Almanya'da yaşayan 12 milyondan fazla insan Alman vatandaşı değil

Almanya'da yaşayan 12 milyondan fazla insanın Alman vatandaşlığına sahip olmadığına dikkat çeken "Pass(t) uns allen" bunların 10 milyonunun oy kullanabilecek yaşta olduğunun altını çizdi. Bu kişilerin 1,5 milyonunun Almanya'da doğduğu halde Alman vatandaşlığına sahip olmadığı kaydedildi.

"Pass(t) uns allen" Almanya'da doğan herkese vatandaşlık hakkı (Jus soli), Almanya'da en az 3 yıldır yaşayan herkese bürokratik olmayacak şekilde, ücretsiz vatandaşlığa geçiş hakkı ve ayrıca herkese birden fazla ülkenin vatandaşı olabilme hakkı talep ediyor. Grup ayrıca vatandaş olsun olmasın Almanya'da en az 3 yıldır yaşayan ve hayatını burada kurmuş olan herkesin genel ve yerel seçimlerde oy kullanabilmesini savunuyor.

DW / EC, BK

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