Sivil toplum örgütlerinden Kaşıkçı cinayeti aydınlatılsın çağrısı

Cemal Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılamamış olmasına Alman sivil toplum örgütleri de tepki gösterdi. Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü, Cemal Kaşıkçı cinayetinin açıklığa kavuşturulması için Suudi Arabistan’dan bağımsız uluslararası bir soruşturmaya izin verilmesini talep etti.

Örgütün Almanya temsilcisi Christian Mihr, cinayetin aydınlatılması çabaları engellediği sürece Suudi Arabistan’la ilişkilerin normalleşmemesi gerektiğini belirtti. Mihr, Veliaht Prens Muhammed bin Selman sorumluluğu gerçekten üzerine aldıysa, cinayetin aydınlatılması ve ülkesinde cezaevinde bulunan bütün gazetecileri serbest bırakması gerektiğini dile getirdi.

Veliaht Prens, cinayetin sorumluluğunu aldığını söylemiş, ancak bu konuda emir verdiği yönündeki iddiaları reddetmişti.

Af Örgütü: Baskı hâlâ sürüyor

Uluslararası Af Örgütü de ülkede en az 30 kişi açıkça fikrini dile getirdiği veya gösteri hakkını kullandığı için parmaklıklar arkasında olduğunu belirterek, Suudi Arabistan’da gazeteci, insan hakları savunucuları ve sivil toplum örgütleri temsilcilerine baskının hiç azalmadan sürdüğünü vurguladı.

İnsan Hakları İzleme örgütü de, Suudi yetkilileri Kaşıkçı cinayetinin inandırıcı bir şekilde aydınlatılmasını engellemekle suçladı. Örgütün Ortadoğu Bölümü Yöneticisi Sarah Leah Whitson, cinayet konusunda açılan davaya ilişkin ayrıntıların açıklanması yerine bağımsız seslerin baskı altına alınmasının sürdürüldüğünü söyledi.

11 kişi yargılanıyor

Kaşıkçı cinayeti sonrası Suudi Arabistan’da kamuoyundan gizli şekilde görülen dava kapsamında, isimleri açıklanmayan 11 kişi yargılanıyor. Şüphelilerden beşi hakkında idam cezası talep edildiği duyurulmuştu. Ancak cinayeti soruşturan Birleşmiş Milletler özel raportörü Agnes Callamard, davanın uluslararası standartlara uymadığını açıklamıştı.

Cemal Kaşıkçı bundan tam bir yıl önce evlilik işlemleri için Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na girip bir daha çıkamamıştı. Suudi Arabistan yönetimine eleştirel yazılarıyla bilinen Kaşıkçı Wahington Post gazetesine çalışıyordu. Cinayetin üzerinden bir yıl geçmiş olmasına rağmen, Kaşıkçı’nın cesedi hâlâ bulunamadı.

epd,dpa/DK,JD

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