Sivas katliamı davasında zamanaşımı kararı

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi, firari üç sanık hakkında süren Sivas katliamı davasında 30 yıllık zamanaşımı süresinin dolduğu gerekçesiyle davanın düşürülmesine karar verdi.

Savcılık, katliama ilişkin davadan dosyası ayrılan firari sanıklar Murat Sonkur, Eren Ceylan ve Murat Karataş'ın yargılandığı davanın zaman aşımından düşürülmesini talep etmişti.

Ankara Adliyesi önünde kararı protesto edenler "Sivası yakanlar, AKP'yi kuranlar" sloganları attı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, karar sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada katliamı "insanlık suçu" olarak nitelendirerek zamanaşımının söz konusu olamayacağını vurguladı. Kılıçdaroğlu, "Bu karar adalet için Türk Milleti adına değil, tek bir kişinin isteği doğrultusunda verilmiştir. Buna karar denmez, olsa olsa suç ortaklığıdır!" ifadelerini kullandı.

DW/BK,ET