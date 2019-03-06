 SIPRI: Türkiye silah ihracatını yüzde 170 artırdı | DÜNYA | DW | 11.03.2019

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DÜNYA

SIPRI: Türkiye silah ihracatını yüzde 170 artırdı

SIPRI'nin yıllık dünyada silah ticareti raporuna göre Türkiye, 2014-2018 döneminde 2009-2013 dönemine kıyasla silah ihracatını yüzde 170 artırırken, dünyada da aynı dönemde silah ticareti yüzde 7,8 artış gösterdi.

Panzerfahrzeug Kaplan MT (FNSS Savunma Sistemleri A.Ş.)

Türk ve Endonezya ortak yapımı Kaplan MT tankı

Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) tarafından açıklanan küresel silah transferi raporuna göre dünyadaki silah transferi hacmi 2014-2018 yılları arasında 2009-2013 yıllarına göre yüzde 7,8 artış gösterdi. 2014-2018 yılları arasındaki silah ihracatı şampiyonları sırasıyla ABD, Rusya, Fransa, Almanya ve Çin olurken, Türkiye yüzde 170 artışla 14'üncü sırada yer aldı.

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SIPRI’nin son araştırması, dünyada silah üretiminin yarısından fazlasının ABD’li şirketler tarafından yapıldığını ortaya koyuyor. Araştırmaya göre, silah üreten Türk şirketler de geçen yıl kârını yüzde 24 artırdı. (10.12.2018)

Nükleer silahsız bir dünya fikri geçmişte kaldı. Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) raporuna göre nükleer silah sahibi ülkeler silahlarını modernleştiriyor. (18.06.2018)

SIPRI'nin yıllık raporuna göre dünyada savunma harcamaları Soğuk Savaş sonrasının zirvesinde. ABD askeri harcamalarında başı çekerken savunmaya 18 milyar dolardan fazla ayıran Türkiye ise 15'inci sırada. (02.05.2018)

Raporda Güney Kore ve Türkiye’nin 2014-2018 döneminde 2009-2013’e göre silah ihracatını ciddi bir biçimde arttırdığına dikkat çekildi. Güney Kore’de yüzde 94 artış yaşanırken, Türkiye'nin aynı dönemde silah ihracatını yüzde 170 arttırdığı belirtildi. Her iki ülkenin de silah ihracatını arttırmaya yönelik politikaları benimsediği belirtildi, ancak silah ihracatını arttırmaya yönelik politikaları sürdürmenin uzun vadede güçlükleri bulunduğuna dikkat çekildi.

Raporda Türkiye'nin en fazla silah ihracatı yaptığı ülkenin Birleşik Arap Emirlikleri olduğu belirtildi. Türkiye, 2014-2018 döneminde yaptığı silah ihracatının yüzde 30'unu Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirirken, bunu yüzde 23 ile Türkmenistan ve yüzde 10 ile Suudi Arabistan takip etti.

Rapora göre en büyük beş silah ithalatçısı ülke ise Suudi Arabistran, Hindistan, Mısır, Avustralya ve Cezayir oldu.  Türkiye, 2014-2018 döneminde, 2009-2013 dönemine oranla yüzde 21 daha az silah ithal ederek dünyanın en fazla silah ithal eden 13'üncü ülkesi oldu. Türkiye 2014-2018 döneminde ithal ettiği silahların yüzde 60'ını ABD'den ithal ederken, bunu yüzde 17'i ile İspanya ve yüzde 13 ile İtalya takip etti.

Ortadoğu’ya silah transferi 2014-2018 yılları arasında 2009-2013 dönemine göre yüzde 87 artış gösterdi. ABD'nin toplam silah ihracatının yüzde 52'sini Ortadoğu'ya yaptığı belirtildi.

DW/SSB,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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