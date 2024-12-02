SIPRI: Türk silah üreticileri gelirlerini artırdı

SIPRI raporuna göre Türk silah üreticileri geçen yıl yüzde 24 artışla 6 milyar dolarlık satış yaptı. İlk 100 listesinde ise Türkiye'nin payı yüzde 1'den az oldu.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) raporuna göre 2023 yılında Türk şirketlerinin küresel silah ticaretinden aldıkları pay büyüdü.

SIPRI'nın "En büyük 100 silah üreticisi" listesinde Türkiye'den Aselsan, Baykar ve TUSAŞ yer aldı. Üç firmanın toplam gelirleri yüzde 24 artışla 6 milyar dolara ulaştı.

"Türkiye uzun süredir savunma sanayisinde kendi kendine yeterli olmayı hedefliyor" denilen raporda Türk firmalarının silah satışlarındaki büyümenin iç talep ve Ukrayna savaşıyla bağlantılı olduğu kaydediliyor.

Bir yılda yüzde 25 artışla 1,9 milyar dolar gelir elde eden Baykar "İlk 100" listesinde 10 basamak tırmanarak 69'uncu sırayı aldı. Baykar üretimi insansız hava araçlarının (İHA) Ukrayna'da yaygın şekilde kullanıldığı vurgulanan raporda, "(Şirket) Yıl boyunca doğrudan Ukrayna'ya veya Ukrayna'ya gönderilmek üzere başka ülkelere İHA'lar ihraç etti" denildi. Geçen yıl Baykar'ın kasasına giren paranın yüzde 90'ı yurt dışına yapılan satışlardan geldi.

Listede 10 basamak yükselerek 78'inci sırayı alan TUSAŞ, yüzde 45'le gelirlerini en fazla artıran Türk silah üreticisi oldu. Şirket 1,7 milyar dolarlık satışın yüzde 31'ini yurtdışına yaptı.

Gelirlerini yüzde 12 büyüten Aselsan listenin 54'üncü sırasında yer aldı. Diğer iki Türk üreticiye kıyasla gelirlerinin çok küçük bir kısmı ihracattan geldi, şirket 2,4 milyar dolarlık satışın büyük bölümünü Türk güvenlik güçlerine yaptı.

F-35'lerin üreticisi talebe cevap veremedi

Geçen yıl tüm dünyada en fazla gelir elde eden ilk 100 silah üreticisi yüzde 4,2 büyümeyle toplam 632 milyar dolarlık satış yaptı. Türkiye, bu rakamın yüzde birden azını oluştururken listede yer alan ABD merkezli 41 şirket toplam gelirlerin yarıdan biraz fazlasını elde etti.

Lockheed Martin üretimi F-35 savaş uçağı Fotoğraf: South Korean Defense Ministry/Getty Images

Dünyanın en büyük silah üreticisi ABD'li Lockheed Martin şirketinin gelirleri, artan siparişlere rağmen yüzde 1,6 azaldı. F-16 ve F-35 gibi gelişmiş savaş uçaklarını üreten şirket yaşadığı tedarik zorlukları nedeniyle siparişlere cevap verecek hızda üretim kapasitesini artıramadı. Şirket geçen yıl 60,8 milyar dolar gelir elde etti.

Çinli üreticiler 103 milyar dolarla Amerikalı rakiplerinden sonra en fazla geliri elde ederken, listede detaylı ve şeffaf veri elde edilemeyen Rusya'dan toplam 25,5 milyar dolarlık satışla iki şirket yer aldı.

Almanya'dan dört firma listede

İlk 100'de Almanya'dan ise toplam 10,7 milyar dolar gelirle dört şirket yer aldı. Bu 2022'ye göre gelirlerin yüzde 7,5 büyüdüğü anlamına geliyor.

Almanya'nın en hızlı büyüyen şirketi, hava savunma sistemleri ve mühimmatlarına olan talepteki artışa paralel, Diehl oldu. Şirket gelirlerini yüzde 30 artırarak 1,4 milyar dolar elde etti.

Rheinmetall fabrikasında üretimi devam eden obüsler Fotoğraf: Philipp Schulze/dpa/picture alliance

Ülkenin en büyük silah üreticisi Rheinmetall ise yüzde 10 büyümeye karşılık gelen 5,5 milyar dolarlık satışla 26'ncı sırada yer aldı. Rheinmetall'ın satışlarında Ukrayna'ya tank ve mühimmat ihracatı önemli yer tuttu.

Gazze savaşının etkisiyle İsrailli şirketlerin de gelirleri hızlı arttı. Listedeki üç firma yüzde 15 büyümeyle 13,6 milyar dolarlık satış kaydetti. "Çelik Kubbe" ve "Davut'un Sapanı" adlı hava savunma sistemlerini üreten Rafael şirketi yüzde 16 artışla 3,7 milyar dolar gelir elde etti ve en çok satış yapan 42'nci şirket oldu.

DW / MUK,HS

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