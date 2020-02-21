 SIPRI: ABD silahlarının yarısı Ortadoğu′ya satılıyor | DÜNYA | DW | 09.03.2020

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DÜNYA

SIPRI: ABD silahlarının yarısı Ortadoğu'ya satılıyor

SIPRI’nın küresel silah ticareti raporuna göre dünya üzerindeki her üç silahtan biri ABD tarafından üretiliyor. Rapora göre, Türkiye'nin silah ithalatında 2015-19 döneminde düşüş kaydedildi.

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Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) 2015-19 yılları arasında küresel silah ticaretine ilişkin raporunu yayınladı. Rapora göre küresel silah ticaret hacmi, 2010-14  dönemine oranla yüzde 5 artış kaydetti. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) silah ihracatında yüzde 36'lık payla birinci sırada yer alırken, ABD'yi yüzde 21 ile Rusya, yüzde 7,9 ile Fransa ve 5,8 ile Almanya takip etti.

ABD silahlarının yarısı Ortadoğu'ya

Birinci sırada bulanan ABD'nin silah ihracatı 2015-19 yılları arasında, bir önceki döneme oranla yüzde 23 artış gösterdi. ABD'nin satışlarının yarısı Ortadoğu ülkelerine yapıldı.

Küresel silah ihracatının beşte birini elinde tutan Rusya'nın satışlarında ise yüzde 18 gerileme görüldü. Gerilemenin ardında Rusya'nın Hindistan'a ve Venezuela'ya yönelik ihracatında yaşanan düşüş yatıyor.

Türkiye'nin silah ithalatı düştü

Rapora göre Türkiye'nin silah alımı 2015-19 döneminde, 2010-14 yıllarına oranla yüzde 48 oranında geriledi. Araştırmaya göre Ankara'nın Suriye'ye ve Libya'ya yönelik askeri operasyonlarına rağmen yaşanan bu düşüşün arkasında Almanya'dan satın alınan denizaltıların tesliminin gecikmesi yatıyor. Buna ek olarak raporda ayrıca Türkiye'nin ulusal silah sanayindeki üretimini artırmasının da düşüş üzerinde etkili olduğu belirtiliyor.

Öte yandan 2019'da ABD ile yaşanan S-400 krizi ve Ankara'nın Suriye politikası nedeniyle kimi Avrupa Birliği ülkelerince uygulanan kısıtlamalar nedeniyle Türkiye'nin silah ithalatı rakamlarının önümüzdeki dört yıllık dönem için de düşeceği tahmin ediliyor.

Suudi Arabistan'nin silah ithalatı yüzde 130 arttı

Rapora göre ABD'nin silah ihracatının yarısı Ortadoğu ülkelerine yapılıyor. ABD'nin en büyük alıcısı ise bölgeye ihrac edilen silahların yarısını satın alan Suudi Arabistan oldu. 2015 yılında Yemen'de başlayan savaşın tarafları arasında bulunan Suudi Arabistan'ın silah ithalatı 2010-14 oranla yüzde 130 artış kaydetti.

Ortadoğu ülkelerinin toplam silah ithalatı ise bir önceki döneme oranla yüzde 61 oranında arttı.

En fazla silah satın alan ülkeler sıralamasında Suudi Arabistan'ın ardında Hindistan, Mısır, Avusturalya ve Çin geliyor.

DW,AFP,dpa/MY, JD

© Deutsche Welle Türkçe

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