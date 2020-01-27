 SIPRI: Çin dünyanın ikinci büyük silah üreticisi | DÜNYA | DW | 27.01.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

SIPRI: Çin dünyanın ikinci büyük silah üreticisi

SIPRI raporuna göre Çin Halk Cumhuriyeti dünyanın en büyük ikinci silah üreticisi. Her yıl ilk yüz şirketin listesini hazırlayan araştırmacılar, daha önce Çin'den veri elde edememişti.

China l Militärparade zur Feier des 70. Jahrestages der Gründung der Volksrepublik China (picture alliance/Photoshot/L. Xiao)

SIPRI raporuna göre Çin Halk Cumhuriyeti dünyanın en büyük ikinci silah üreticisi. Her yıl ilk yüz ülkenin listesini hazırlayan araştırmacılar, daha önce Çin'den veri elde edememişti.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), Çin Halk Cumhuriyeti'nin savunma sanayisini mercek altına aldı. Ülkedeki dört savunma sanayi şirketinin elde edilen "güvenilir" verileri inceleyen araştırmacılar, bugüne kadar ilk kez Çin'deki silah üretimine dair bir rapor sunmuş oldu.

Önerdiğimiz linkler

SIPRI'nin yıllık raporuna göre tüm dünyada askeri harcamalar 1,8 trilyon dolara ulaştı. Birinci sırayı her zamanki gibi ABD çekerken, Türkiye ise 15'inci sıradaki konumunu korudu. (29.04.2019)

SIPRI, daha önce elde ettiği verilerin güvenilir olmadığı ve Pekin'in veri paylaşımında şeffaf olmaması nedeniyle küresel silah ticareti ile ilgili raporlarında daha önce Çin'e yer verememişti.

Bu yıl hazırlanan raporda, ülkedeki dört büyük şirketin verileri üzerinden Çin'in ABD’den sonra dünyanın en fazla silah üreten ülkesi olduğuna yer verildi. Çin'i Rusya takip ediyor.

Verileri değerlendirilen dört şirket, Çin Havacılık Sanayii Kurumu (AVIC), Çin Elektronik Teknoloji Grubu (CETC) Çin Kuzey Sanayii Grubu (NORINCO) ve Çin Güney Sanayii Grubu (CSGC).

Hava, uzay, elektronik ve karada kullanılan silah ve silah sistemleri alanında faaliyet gösteren dört şirketin 2015 ile 2017 yılları arasındaki verileri incelendi. Buna göre söz konusu şirketler, 54 milyar 100 bin dolar değerinde savunma sanayi ürünü sattı.

Listeye girseydi ilk 10'da olacaklardı

Her yıl dünyanın en fazla silah satan ülkeleri listesini hazırlayan SIPRI, elde ettiği verilerle Çin’e yönelik en kapsamlı verileri sundu. 2017 yılı listesinde ilk yirmide ABD'den 13 şirket ve Batı Avrupa'dan altı ve Rusya’dan da üç şirket yer alıyordu.

Çin’deki söz konusu dört şirket o dönem listeye alınabilseydi, listede ilk 20’ye girebilecekti. Ayrıca üç tanesinin de ilk 10 arasında olabileceğine dikkat çekiliyor.

SIPRI uzmanları, Çin Halk Cumhuriyeti'nin savunma sanayisine ayırdığı bütçeye de ulaşabildi. Buna göre 2017 yılında 228 milyar dolar, 2018 yılında da 250 milyar dolar bütçe ayrıldığı belirtildi.

Video izle 00:59

SIPRI: Dünya genelinde silah satışı arttı

DW, epd/dpa/GA,HS

©Deutsche Welle Türkçe

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

SIPRI: Dünya genelinde silah satışı arttı  

Benzer içerik

75. Jahrestag Befreiung Auschwitz-Birkenau | Präsident des Jüdischen Weltkongress WJC Ronald S. Lauder

SZ: Nazilerin efsaneleşmesinin önüne geçilmeli 27.01.2020

Auschwitz toplama kampının kurtarılışının 75'inci yıldönümü, Libya'da durum ve Çin'in dünyadaki silah üreticileri arasında ikinci sıraya yükselmesi, Alman basınında öne çıkan yorum konuları.

Iran, Teheran: Außenminister Mohammed Dschawad Sarif verkündet Rücktritt

İran: Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'ndan çekiliriz 20.01.2020

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran dosyasının BM Güvenlik Konseyi'ne taşınması halinde, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'ndan (NPT) çekileceklerini açıkladı.

Roboter mit Künstlicher Intelligenz

ABD ordusunda yapay zeka devri 16.01.2020

Çin ve Rusya’nın hamlelerini tehdit olarak gören ABD, yapay zeka projelerine hız verdi. Yapay Zeka Merkezi Direktörü Shanahan hedeflerini açıklarken, "katil robotların" olacağı bir gelecek istemediklerini söyledi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Türkiye'den Cezayir'e kısmi vize muafiyeti

Cezayir'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 yaş altı, 65 yaş üstü Cezayir vatandaşlarına vize muafiyeti getirildiğini acıkladı.  

FOTO-GALERİ

Haftstrafe für Mörder von Hrant Dink (picture alliance / dpa)

Hrant Dink davasında neler yaşandı?

Gazeteci Hrant Dink’in öldürülmesinin üzerinden 13 yıl geçti.  