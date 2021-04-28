Sinti ve Romanlar’dan Merkel’e ödül

Almanya Başbakanı Angela Merkel Avrupa Sinti ve Roman Yurttaş Hakları Ödülü'ne layık görüldü. Avrupa Sinti ve Roman Yurttaşlık Ödülü Başkanı Romani Rose, Merkel‘in antiziganizme karşı kararlı tavrı nedeniyle bu ödülle onurlandırıldığını dile getirdi. Rose konuşmasında, "Antisemitizmi lanetlediğimiz gibi antiziganizmi de lanetlemeliyiz" ifadesini kullandı.

Romani Rose

Mannheim kentinde düzenlenen ve internet üzerinden canlı yayınlanan ödül törenine, Berlin'den video konferans yoluyla katılan Başbakan Merkel ise konuşmasında, "Antiziganizmle mücadele herkesin görevidir" dedi. Aldığı ödülün kendi için "büyük bir onur" olduğunu dile getiren Merkel, bunu aynı zamanda Sinti ve Romanların çıkarları için gayret göstermeye bir çağrı ve teşvik olarak algıladığını belirtti.

Merkel para ödülünü bağışladı

Dışlanma ve önyargıların aşılması için atılacak çok adıma, temasa ve diyaloğa ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Angela Merkel, aldığı ödülün bugüne dek yapılanlardan tatmin olma ödülü değil, daha fazlası için bir "kendine getirme" ödülü olduğunu dile getirdi. Merkel, ödülle birlikte verilen 15 bin euroyu ise, merkezi Brüksel'de olan uluslararası gençlik ağı Ternype ile Almanya'nın Dortmund kentindeki komşuluk projesi Grünbau'a yarı yarıya bağışta bulundu.

Andrej Kiska

Söz konusu ödüle 2019' da layık görülen ve Angela Merkel için "Roman lives matter" (Romanların hayatı değerlidir) başlıklı bir konuşma yapan Slovakya Cumhurbaşkanı Andrej Kiska, "Sinti ve Romanlar için yaptıklarınızı asla unutmayacağız" dedi. Kiska ayrıca, nasyonalsosyalistlerin azınlıklara karşı işlediği suçları unutturmamanın, Avrupa ile Almanya'nın görevi olduğunu belirtti.

Avrupa Sinti ve Roman Yurttaş Hakları Ödülü, Sinti ve Romanların insan hakları durumunu örnek olacak şekilde iyileştirmeye yönelik çaba sarfeden şahıs, grup ya da kurumlara veriliyor. 2007 yılından bu yana her iki senede bir verilen ödül, Heidelberg Alman Sinti ve Romanlar Belgeleme ve Kültür Merkezi ile Alman Sinti ve Romanlar Merkez Konseyi ve Manfred Lautenschläger Vakfı tarafından düzenleniyor.

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