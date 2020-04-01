 ″Sinsi″ virüsle mücadele eden savaşçı | DÜNYA | DW | 01.04.2020

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DÜNYA

"Sinsi" virüsle mücadele eden savaşçı

Çin'in Vuhan kentinde uzun süre koronavirüse karşı mücadele veren Doktor Luo Fengming, "sinsi" olarak nitelendirdiği virüsü ve buna karşı yapılabilecekleri haber portalı tagesschau.de'ye anlattı.

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tagesschau.de: Almanya'da hastaneler kendilerini artan sayıda koronavirüs vakasına hazırlıyor. Tecrübelerinize dayanarak, size göre şu an önemli olan ne?

Luo Fengming: Solunum yolu hastalıkları, enfeksiyonlar ve yoğun bakım dallarında uzmanlara gerek var. Kişisel korunma malzemelerinin de el altında hazır tutulması lazım. Ayrıca ben teşhisin erken safhada konmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum, ki bu sayede hastalık ağır bir hal almadan iyileştirmek için her şey yapılabilsin.

Sağlıklı doktorların önemi

Siz virüsten koruyucu malzeme ve donanıma sık sık vurgu yapıyorsunuz, neden?

Kişisel korunma malzemesi çok ama çok önemli. Hükümetlerin bunu anlamaları şart. Sadece iyi korunan doktorlar ve hastane personeli hastalara iyi bir şekilde yardımcı olabilir. N-95 maskeleri, yüzü koruyucu malzemeler ve koruma sağlayan kıyafetler, bunların çok mühim. İşimizi bitirdikten sonra her seferinde üstümüzdeki her şeyi çıkardık ve ellerimizi iyice yıkadık.

Hastaneden otele döndüğümüzde de tüm vücudumuzu itinalı bir biçimde yıkadık. Tüm bu önlemler sayesinde bizden hiç kimseye virüs bulaşmadı. Ekibim ve ben Vuhan'dan, yaşadığımız Sichuan eyaletine döndük ve burada hepimize iki kere koronavirüs testi uygulandı. Hepimiz negatifiz.

Bir risk faktörü: aşırı kilo

Hastalarınızdan hangileri ağır bir hastalık dönemi geçirdi?

Ağır hastalık geçirmeye neden olan risklerin başında yaş geliyor. 65 yaşın üstündekilerde risk çok daha fazla. Bir diğer risk faktörü aşırı kilolu olma durumu. Örneğin vücut kitle indeksi 28'den yüksek olanlar. Ayrıca, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) gibi bazı kronik hastalıklar, yüksek tansiyon, diyabet ve kronik böbrek hastalıkları da koronavirüsten kaynaklanan hastalığı ağırlaştırabilecek riskler. Bu gruba giren hastalara daha fazla ihtimam göstermek gerekiyor.

Ayrıca ilaçların da her hastaya göre uygun dozda verilmesi çok önemli. Hastanın durumu kötüye gittiği takdirde, oksijen terapisi, noninvazıv mekanik ventilasyon ve entübasyon gibi daha etkili tedbirlere başvurmak şart.

China Wuhan Medzinisches Personal in Schutzanzügen

Çin'de koruyucu kıyafet giyen sağlık personeli

Semptom olmamasına rağmen bulaşıcı

Virüsü niçin "sinsi" olarak tarif ediyorsunuz?

Bu virüs yeni olduğu için daha onu çok araştırmamız gerekiyor. Bazı hastalarımızda çok açık semptomlar vardı ve bilgisayarlı tomografide de değişim net bir biçimde görülüyordu. Ancak buna rağmen testleri negatifti. Bazı hastalarımızda ise hiç bulgu yokken ve bilgisiyarlı tomografilerinde de dikkat çekici bir şey görülmezken testleri pozitifti. Hem de uzun bir süre. Örneğin bazı diyabet hastalarının testleri bir ay sonra bile pozitif çıktı.

Bu tip hastalar, virüsü başkalarına bulaştırabilir mi?

Biz sadece polimeraz zincir reaksiyonu testleri (PCR) ile çalıştığımız için onu bilmiyoruz. Virüs olmuş ve bu yüzden bulaşma tehlikesi ortadan kalkmış olabilir ama biz onu hala ölçüp pozitif bir test sonucu alabiliriz. Bizim insanları hastaneden taburcu etme standardımız, iki farklı günde yapılan iki testin de negatif çıkması. Bu çok katı bir standart ama hasta taburcu edildikten sonra da iki hafta daha karantina altında yaşamalı. Ben bu uygulamanın hastalığın bulaşıcılığını azalttığını düşünüyorum.

Söyleşi: Daniel Satra

© Deutsche Welle Türkçe

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