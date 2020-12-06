 Sinovac yıllık üretim kapasitesini 600 milyon doza çıkartmayı hedefliyor | DÜNYA | DW | 07.12.2020

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DÜNYA

Sinovac yıllık üretim kapasitesini 600 milyon doza çıkartmayı hedefliyor

Sino Biopharmaceutical şirketi ile yatırım anlaşması imzalayan Çinli biyoteknoloji şirketi Sinovac koronavirüs aşısı üretim kapasitesini yılda 600 milyon doza çıkartmayı hedefliyor.

Sinovac Biotech I Corona Impfstoff

Çinli biyoteknoloji şirketi Sinovac ile Hongkonglu Sino Biopharmaceutical şirketi arasında imzalanan yatırım anlaşması doğrultusunda Sino Biopharmaceutical şirketinin Sinovac'ın hisselerinin yüzde 15'ini satın alarak şirkete 500 milyon dolarlık yatırım yaptığı duyuruldu. Böylece koronavirüse karşı geliştirilen aşının üretim kapasitesinin iki katına çıkarılarak yılda 600 milyon doza ulaştırılması için yeni bir üretim tesisinin yıl sonuna kadar tamamlanmasının planlandığı belirtildi.

Sinovac'ın CEOsu Yin Weidong söz konusu yatırımın, "aşı satış kapasitesini artıracağını, Asya piyasalarına açılma imkanı tanıyacağını bu sayede yeni teknolojiler geliştirileceğini ve her şeyden önemlisi pandemi ile küresel mücadele çabalarını hızlandırılacağını" ifade etti.

China Das Labor des chinesischen Impfstoffhersteller Sinovac Biotech in Peking

Üçüncü fazda "mihenk taşları"

Klinik deneylerde üçüncü fazı devam eden CoronaVac Çin'de acil onay almıştı. Ancak aşı adayına henüz nihai piyasa onayı verilmedi. Sinovac'ın CEOsu Yin Weidong, Asya ve Latin Amerika ülkelerinde yapılan klinik deneylerde "önemli mihenk taşlarına" ulaşıldığını ifade etti.

Üçüncü faz çalışmaları yürüten Sinovac Türkiye, Brezilya ve Endonezya'da gönüllü denekler üzerinde koronavirüse karşı geliştirdiği aşıyı denedi. Sinovac'ın geliştirdiği aşıya ilişkin çalışmaların sonuçları bundan kısa bir süre önce Bilimsel çalışmaların yayımlandığı The Lancet dergisinde yayımlandı. Buna göre, Sinovac'ın geliştirdiği aşı bağışıklık kazandırmasına rağmen, Covid-19 geçirdikten sonra iyileşenlerin vücudunda üretilen antikorlara kıyasla daha az antikor üretilmesini sağlıyor. Sinovac, gelecek Şubat veya Mart ayına kadar yüzlerce milyon doz aşı üretme kapasitesine sahip olduğunu belirtiyor. Türkiye de Sinovac'tan 50 milyon doz aşı ısmarlamıştı.

Endonezya’da Sinovac aşısı için helal sertifikası

Dünyanın en kalabalık Müslüman nüfuslu Endonezya’nın Sinovac’ın aşı adayı CoronaVac’tan 1 milyon 220 bin doz sipariş ettiği bildirildi. 1 milyon doz aşının pazar günü ülkeye ulaştığı açıklanırken aşıya helal sertifikası verilmesi için girişimler de başladı. Endonzeya İnsani Gelişme ve Kültür Bakanı Muhadjir Effendy, “Endonzeya Ulema Konseyi Helal Ürün Garanti Ajansı ve Gıda, İlaç ve Kozmetik Değerlendirme Ajansı tarafından yapılan araştırma helal sertifikası ve fetva yayınlanması konseye için sunulmuştur” dedi. 

Sağlık Bakanı Terewan Agus Putranto ise Endonezya’da aşılanmaya başlanmadan önce aşının klinik deneylerinin tamamlanmasını bekleyeceklerinin altını çizdi. Putranto hükümetin Dünya Sağlık Örgütü standartları doğrultusunda güvenilirliği ispatlanmış olan aşıların kullanıma sunulacağını ifade etti.

AP,AFP/BÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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