 Sinovac Türkiye’ye aşı üretimi için lisans verdi | DÜNYA | DW | 12.05.2021

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DÜNYA

Sinovac Türkiye’ye aşı üretimi için lisans verdi

Sinovac CEO’su Yin Türkiye’ye aşı üretimi için lisans verdiklerini açıkladı. Sağlık Bakanlığı ise Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısının yeni partisinin Türkiye'ye ulaştığını duyurdu.

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Çin merkezli biyoteknoloji şirketi Sinovac'ın CEO'su Yin Weidong Bloomberg'e verdiği mülakatta Türkiye'ye 20 milyon doz aşı sağladıklarını ve bunun nüfusun yüzde 20'sine tekabül ettiğini söyledi.

Yin bunun yeterli olmadığını ve virüsün yayılmaya devam ettiğini belirterek, arzı arttırmaları gerektiğini kaydetti. Bunun için aşı sağladıkları ülkelerle üretim için lisans anlaşmaları yaptıklarını belirten Yin, beş ülkeye lisans verdiklerini belirtti. Yin, bu ülkeleri Türkiye, Endonezya, Brezilya, Malezya ve Mısır olarak sıraladı.

Yin araştırmalar haricinde aşının gerçek hayatta on milyonlarca insana uygulandığını ve bu verilerin "daha önemli olduğunu" belirtti. Yin, bu verilerin yoğun bakıma yatmayı önlemede yüzde 89, hastaneye yatmayı önlemede yüzde 80 etkin olduğunu gösterdiğini kaydederek "Bu daha ikna edici bir veri değil mi?” şekilde konuştu.

Yin Sinovac aşısı kullanan hükümetlerle bu verileri bir an önce paylaşmalarını istediklerini belirterek araştırmalar ve gerçek dünyadan verilerin Sinovac aşısının daha kapsamlı olarak değerlendirilmesine olanak tanıyacağını söyledi.

Yin karşılaştıkları en büyük zorluğun talebi karşılamak olduğunu belirtti.

Yeni parti Sinovac aşısı geldi

Sağlık Bakanlığı ise Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısının yeni partisinin Türkiye'ye ulaştığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Çinli Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısının yeni partisini taşıyan uçak, sabah saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanına iniş yaptı. Çin'den gelen aşılar havalimanında gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposuna nakledildi. Aşılar gerekli kontrollerin ardından Türkiye genelinde hastanelere ve aile sağlığı merkezlerine sevk edilerek kullanıma sunulacak. 

Çinli firma ile toplam 100 milyon doz aşı için anlaşma yapılmıştı.

Ölümleri önlemede yüzde 98 etkili

Öte yandan Endonezya'da Sağlık Bakanlığı yetkilisi sağlık çalışanları üzerinde yapılan bir araştırmanın Çinli Sinovac aşısının ölümleri önlemede yüzde 98 ve hastaneye kaldırılmayı engellemede yüzde 96 oranında etkili olduğunu gösterdiğini açıkladı.

Endonezya Sağlık Bakanlığı yetkilisi Pandji Dhewantara ülkein başkenti Cakarta'da Ocak ve Mart ayları arasında Sinovac ile aşılanan sağlık görevlileri üzerinde bu araştırmanın yapıldığını açıkladı.

Reuters /SSB, JD

© Deutsche Welle Türkçe

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