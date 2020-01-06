Sinema ve televizyon dünyasının en iyileri belirlendi

Sinema ve televizyon dünyasının en iyilerinin belirlendiği Altın Küre Ödülleri'nin yeni sahipleri belli oldu. ABD'nin Los Angeles kentindeki Beverly Hilton'da 77'inci kez düzenlenen ödül töreninde drama kategorisinde savaş konulu "1917" en iyi film seçilirken, komedi filmleri kategorisinde "Once Upon a Time in Hollywood" ipi göğüsleyen yapım oldu.

Hollywood Foreign Press Association (Hollywood Yabancı Basın Birliği) tarafından her yıl düzenli olarak dağıtılan Altın Küre Globe Ödülleri'nde oyuncular da yarıştı. Altın Küre'nin sahibi olan "Once Upon a Time in Hollywood"daki rolünden dolayı Brad Pitt En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nün sahibi oldu. Dram kategorisinde yarışan "Judy" filmindeki rolü nedeniyle de Renée Zellweger En İyi Kadın Oyuncu seçildi.

Joaquin Phoenix

Bu yılın favori filmi olan Joker'de başrolü oynayan Joaquin Phoenix En İyi Erkek Oyuncu seçilirken, Awkwafina "The Farewell" filmindeki rolü nedeniyle Müzikal ya da Komedi Dalında "En İyi Kadın Oyuncu" unvanına sahip oldu. Böylece ilk kez Asya kökenli bir oyuncu bu dalda Altın Küre kazanmış oldu.

Yılın en iyi drama dizisi "Succession" seçilirken, "Fleabag" ile "Chernobyl" dizileri de ödül alan diğer diziler oldu.

Drama dizilerinde rol alan Olivia Colman ve Brian Cox da ödüle değer bulundu. Güney Kore yapımı "Parasite" ise Yabancı Dilde En Film olarak belirlendi.

Altın Küreler, Hollywood'da Oscar'lardan sonra en ilgi çeken ödüller olarak biliniyor.

dpa, AFP / TY, SSB

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