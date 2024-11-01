Sine-i millet tartışması: Özgür Özel'den "tuzak" çıkışı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitinge katılmayan üç CHP'li belediye başkanı için "Hepsi haklı gerekçelerini bize bildirdiler" derken, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da destek verdiği sine-i millet çıkışına "el bombası" ve "tuzak" benzetmesi yaparak sert çıktı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve belediyeye kayyum atanması üzerine Antalya'da yapılması planan CHP'nin yıllık TBMM grup kampını iptal eden, bunun yerine milletvekillerini İstanbul Avcılar'da bir araya getiren CHP lideri Özgür Özel, partisinin kapalı oturumu öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Kamu görevini aksatmama sorumluluğu"

Cumhuriyet Meydanı mitingine katılmayan Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın mazeret bildirip bildirmediklerine ilişkin soru üzerine Özel, "Hepsi haklı gerekçelerini bize bildirdiler" açıklamasını yaptı.

"Mansur Bey hatta sonrasında bizimle aynı duyguyla tertiplenmiş bir başka etkinliğe de katıldı, değerlendirmesini de yaptı" diyen Özgür Özel, "Böyle belediye başkanlarına, 'Bir gün sonra şurada olun' dediğinizde onların öyle bir gün sonra her zaman orada olma imkanları olmaz. Biz zaten önemli mazeretlere ve belediye başkanlarının ertelemeyecek programlarına son derece saygılıyız. Ayrıca sadece üç belediye başkanı yok, belki belediye başkanlarımızın yüzde 60'ı katılamadı, yüzde 40'ı katıldı. 150'nin üzerinde belediye başkanı buraya geldi. Gelemeyenler daha çok. Bu çağrıya uymamaktan değil, yaptıkları kamu görevini aksatmama sorumluluklarından" sözlerini kaydetti.

Sine-i millet çıkışına yanıt: Tuzak

CHP lideri Özel, "Önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, sine-i millet çağrısı yaptı. Siz de 'Sine-i millet tuzaktır. Hodri meydan erken seçim' dediniz. Meydanlara mı çıkacaksınız?" sorusunu da yanıtladı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve belediyeye kayyum atanması protesto edildi. Fotoğraf: ANKA

Kendisinin bu konuyla ilgili yürütülen tartışmalar hakkındaki görüşünü dün açıkladığına işaret eden Özel, "Ben Kemal Bey'in de o değerlendirmelere iştirak ettiğini bilmiyordum açıkçası. Kemal Bey'e cevaben söylenmiş bir şey değildi" demekle birlikte, bu tartışmaların "rejime yakın hesaplar tarafından kışkırtıldığını" söyleyerek şunları kaydetti:

"'Sine-i millet' demek, 'İstifa et, git' demek. Seçime zorlamak için. Şimdi siz AK Parti'nin, hele hele bu her şeyi yapabilme kapasitesini görüyorsunuz. Biz 140-130 milletvekili istifa ettik ve 'Erken seçime gidin, biz çekildik' dedik, gittik. Anayasa diyor ki '90'ıncı günü takip eden pazar günü ara seçim yapacaksın. Sadece boşalan yerler için.' Manisa'daki üç milletvekili için yapılacak. Biz protesto ettiğimiz ve çekildiğimiz Meclis'e girmek için bir daha aday da olamayacağız. Biz erken seçim istiyoruz ama o ara seçim yapılıyor. Siyaseten bir tavır koymuşsun, 'çekildim' dediğin Meclis'e geri girmeye mi çalışacaksın? Giremeyeceksin. AK Parti, MHP o milletvekillerinin hepsini alacak, milletvekili sayısı 400'ün üzerine çıkacak, Anayasa'yı referandumsuz değiştirecek güce sahip olacaklar. El yapımı bomba gibi, siyasete sine-i millet tartışması tuzaklıyorlar. Sine-i millet ara seçim doğurur, felaket doğurur."

Erken seçim için "TBMM’de, meydanda, sokakta her yerde en sert ve en net mücadeleyi verdiklerini" söyleyen Özel, "Dozunu arttırarak devam edeceğiz. Erken seçime zorlamak vatanseverliktir. Sine-i milleti savunmak tuzağa düşmek, tuzağa çekilmektir" dedi.

"Zaten milletin sinesindeyiz şu anda"

CHP lideri Özel ayrıca Kılıçdaroğlu’nun geçmişte de sine-i millete itiraz eden değerlendirmelerinin olduğunu anımsattı.

Özel, "Ama maalesef sosyal medya odaklı bir takım arkadaşlar var, Sayın Genel Başkan'ın iletişimine katkı sağlayan. Onlar sosyal medyadaki tansiyon üzerinden böyle bir paylaşım yaptılar herhalde. Sonra Sayın Genel Başkan'ın Fikret Bila'ya bir düzeltmesini gördüm. 'Benim de dediğim sine-i millet demek ara seçim doğurmasın, erken seçim istesinler demek istiyorum' demiş. O doğru. O yeni tanımlamayı kabul edecek olursak, biz sine-i milletteyiz zaten… Milletin sinesindeyiz şu anda" diye konuştu.

Tutuklanan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer. Fotoğraf: ANKA

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanması ve başkanı olduğu belediyeye kayyum atanması hakkında "Türkiye’nin gündemine atılan bir bomba, Türkiye'nin demokrasisine vurulan bir hançer, Türkiye siyasetine vurulmak isteyen kötü bir neşter" açıklamasını yapan Özgür Özel, "Yalanla, dolanla, iftirayla 10 yıldır parti üyemiz olan bir profesörü, kanaat önderini, 'bölücü örgüt üyesi' diye yaftalayıp, Silivri’ye koyup ondan sonra da oraya belediye meclisinden bir vekil seçmek yerine kendisi elverişli, kullanışlı, sadakatinden emin oldukları, suç işletebilecekleri, Beyoğlu’nda da kaymakamlıkla belediyeyi aynı binada yönetip biz kazandığımızda 'Ertesi gün çıkın bu binadan' diyen birisini getirip buraya kayyum diye atadılar" sözlerini kaydetti.

Ahmet Özer ziyareti için izin bekleniyor

Dün yaptığı açıklamada, bugün Ahmet Özer’i Silivri cezaevinde ziyaret edeceklerini duyuran Özgür Özel, bu ziyareti ertelediklerini de açıkladı.

Adalet Bakanlığı'na görüşme taleplerini ilettiklerini, ancak prosedürün tamamlanmaması nedeniyle ziyareti bugün gerçekleştiremediklerini anlatan Özel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir kötü niyet ifade etmek istemem. Mutlaka dünün yoğunluğu içinde, mesai saati içinde onu yetiştiremediler. Biliyorsunuz, bu ziyaretler mesai saati içinde yapılabiliyor. Pazartesi günü ziyaretle ilgili bir talebimiz var. Onu bugün de yeniledik. Adalet Bakanlığı tarafından bu işlemin yapılmasını bekliyoruz. Ondan sonra pazartesi günü Silivri’ye gidip Sevgili Başkanımızı ziyaret etme niyetindeyiz."

Anka/ DA, EC

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