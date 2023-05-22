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Wahlen in der Türkei I Sinan Ogan
Fotoğraf: Hakan Nural/AA/picture alliance
PolitikaTürkiye

Sinan Oğan kararını bugün açıklayacak

8 saat önce

ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turundaki tutumunu bugün kamuoyuna açıklayacak. ATA İttifakı'nın dağıldığını teyit eden Ümit Özdağ ise Zafer Partisi'nin kararını yarın duyuracak.

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Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda yüzde 5,17 oy alarak elenen ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda izlenecek tutum hakkındaki istişarelerin sonuna gelindiğini açıkladı.

Twitter hesabından dün akşam bir açıklama yapan Oğan, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu ile ilgili tutumumuzu yarın saat 17.00’da düzenleyeceğimiz bir basın toplantısı ile açıklayacağız. Yaptığımız istişarelerin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yarınki görüşmeler ve istişareler de tamamlandığında artık kararımızı netleştirip, bunu Türk milletinin aziz evlatları ile paylaşmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Kararda "Türk milletinin geleceği, Türkiye'nin birlik ve bütünlüğü ile istikrarın önemli olacağını" belirten Oğan, meselelere "ilkeler bazında baktıklarını" dile getirdi.

Zafer Partisi kendi kararını açıklayacak

ATA İttifakı bileşenlerinden Zafer Partisi'nin genel başkanı Ümit Özdağ ise Oğan ile aynı adayı desteklemeyebileceklerinin sinyalini verdi.

Oğan'ın ikinci turda Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini iddia eden Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'nin köşe yazısı üzerine halktv.com.tr'nin bu konudaki sorusunu yanıtlayan Özdağ, "Bu yazı hakkında yorum yapamıyorum. Ancak Sinan Bey bugün açıklama yapacak. Biz ise açıklamamızı yarın sabah 11.00 civarında Zafer Partisi Genel Merkezi'nde yapacağız. Açıklamamızda hangi adayı desteklediğimizi kamuoyuna duyuracağız. Kamuoyunun da bildiği gibi Ata İttifakı dağılmıştır" dedi.

Oğan ve Özdağ'ın temasları

Sinan Oğan cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yaklaşık 1 saatlik bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmenin içeriğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

ATA İttifakı bileşenlerinden Zafer Partisi'nin genel başkanı Ümit Özdağ da cuma günü Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme yapmıştı.  Görüşmenin ardından açıklama yapan Özdağ, Kılıçdaroğlu'na bazı sorular sorduğunu ve "ayrıntılı yanıtlar aldığını" söylemişti. Kılıçdaroğlu ise Özdağ'ı bilgilendirdiğini ifade ederek "Türkiye'nin demokrasiye ihtiyacı var, dayanışmaya ihtiyacı var. Var olan sorunlarını aşmaya ihtiyacı var" diye konuştu.

Neden Sinan Oğan'ı seçtiler?

Görüşmelerin ardından ittifakın kararını kamuoyuna duyurması bekleniyordu. Sinan Oğan, destek şartlarını "Anayasanın ilk 4 maddesinin değişmezliği", "Türklüğün anayasadan çıkarılması girişimi karşısında sert ve net bir tavır", "sığınmacıların geri gönderilmesi" ve "terör örgütleri ile onların siyasi yapıları arasına mesafe konulması" olarak açıklamıştı.

DW/BÖ,CÖ

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