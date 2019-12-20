Sinan Aygün: Ses kaydı var demedim

Sinan Aygün’ün imar planını yaptırdığı ve inşaat ruhsatını aldığı Eskişehir yolundaki TOGO Kuleleri inşaatıyla ilgili tartışmada gerilimin dozu yükseliyor. Partisi CHP’den 'kesin ihraç' istemiyle disipline sevk edilen Sinan Aygün, iki saat süren bir basın toplantısı düzenledi.

Aygün, inşaatın mühürlenmesinden sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaşve ekibinin mimarlar odası lehine çıkan mahkeme kararını bir üst mahkemeye taşımak karşılığında kendisinden 25 milyon lira rüşvet istediği iddialarının perde arkasını anlattı.

Sinan Aygün, gazetecilerin yoğun ilgi gösterdiği TOGO Kuleleri'ndeki toplantısına basın mensuplarına ‘metre ölçer’ hediye ederek başladı. Metrenin 7 lira 99 kuruş olduğunu ve Mansur Yavaş’a da yeni yıl hediyesi olarak göndereceğini söyleyen Aygün, "Gelsin burayı ölçsün, kaçak inşaat nasıl olurmuş" diye çıkıştı.

Yavaş’ın "Ankara’yı parsel parsel satanlardan hesap soracağım" sözlerini anımsatan Aygün, Yavaş’a "Benim dosyamı açtın. Buyur, geride kalan 79 dosyayı da aç. 79 rantçıyı da açıkla" çağrısı yaptı.

"550 milyonla gel, al"

Yavaş’ın, kendisinin TOGO Kuleleri arazisine 25 bin metrekare inşaat yapması gerekirken, 120 bin metrekare inşaat yaptığı ve bunun değerinin de 950 milyon olduğu yönündeki açıklamasının gerçeği yansıtmadığını iddia eden Aygün, arazi üzerindeki her işlemine dair belgeleri basınla paylaştı.

Son 20 yılını devlet tarafından denetlenmekle geçirdiğini, Ergenekon davası kapsamında cezaevinde bulunduğunu anlatan Aygün, Yavaş’ı Ankara'daki müteahhitlik, imar ve inşaat işlerini anlamamakla suçladı. Aygün, "Peki benim rantım 950 milyon lira, iddiası o. Ben rantı da ona veriyorum, arsayı da, iki tane kuleyi de ona veriyorum. Burasını 550 milyona gelsin benden alsın" çıkışı yaptı.

Aygün, Yavaş’ın Ankara’daki tüm müteahhitleri zan altında gösterdiğini de iddia etti, “Köylünün arsasını alıyor, '100 evi bin eve çıkartıyorlar' diyor. Böyle bir şey varsa bunu çıkarsın ortaya" diye konuştu.

20 bin metrekarelik TOGO Kuleleri inşaatı arazisinin, 9 bin 363 metrekaresinin TOGO ailesine, bin 361 metresinin kendisine ait olduğunu anlatan Aygün, TOGO ailesinin isteğiyle arazi üzerindeki projeleri zaman içinde birleştirdiklerini harita üzerinde sunum yaparak anlattı.

Plan değişikliği yaparken, kentsel altyapı değerlendirme raporu çıkardıklarını söyleyen Aygün, Eskişehir yolunun durumuna göre arazide yapılması gereken değişiklikler konusunda dönemin belediye başkanı Melih Gökçek’le de anlaşamadıklarını söyledi. Aygün, TOGO kuleleri inşaatının satılabilir alanının sadece 26 bin metrekare olduğunu dile getirdi.

Sinan Aygün'ün basın toplantısından

"Ofisime geldiklerinin görüntüleri var"

Aygün, CHP’li belediye meclis üyelerinin TOGO ikiz kuleleriyle ilgili kendisinden rüşvet istediği iddiaları konusunda "Ben (para talebinin) ses kaydı var demedim, ofisime geldiklerinin görüntüleri var dedim" ifadesini kullandı.

Babasının adına okul yaptırmak arzusu sonrasında valilik, belediye ve Mimarlar Odası ile yaşadığı diyaloğun ardından bu arzusundan da vazgeçmek durumunda kaldığını anlatan Aygün, "Mimarlar Odası okul yapılamayacağını söylediyse de, belediye meclis üyeleri okul için 25 milyon lira istediler. Okul, olsa olsa 7 milyon eder. Nerden çıktı bu 25 milyon" itirazında bulunduğunu anlattı.

"Peker'le çay içtim"

Aygün, TOGO ikiz kulelerinin imar değişikliği hakkında mahkemenin verdiği ‘iptal kararını’ istinafa götürmeyen büyükşehir belediyesini ‘hukuksuz işlem yapmakla’ suçladı. İstinafın devreye sokulmasıyla iptal kararının bozulacağını söyleyen Aygün, "Hukuki işlem yapmaktan geri duranlar, üstüne üstlük beni bir de Fetöcülükle suçluyorlar. Benim yurt dışına çıkmış bir kuruşum yoktur. Araştırın Londra’da kimlerin evi var. Fetöcülükle suçlanacak son insan benim" dedi.

Aygün, sosyal medyada Sedat Peker’le birlikte yer aldığı görüntülerle ilgili olarak "Peker’i tanırım. Ankara’da düğünlerde, açılışlarda tanıştık. Ofisime davet ettim, çay içtik" açıklaması yapmakla yetindi.

"Husumet CHP kaynaklı"

Aygün, 2014 yerel seçimlerinde Gökçek’in rakibi olan Yavaş ve ekibiyle bir anlaşmazlığa düştüğünü ve bu anlaşmazlık 2019 seçimlerine de yansıdığı için Mansur Yavaş’ın kendisiyle özel olarak uğraştığını da öne sürdü. Aygün, Mansur Yavaş’la girdiği polemik ve rüşvet iddiaları yüzünden CHP’den ihraç noktasına geldiği konusunda da "Beni dinlesinler önce. Ben CHP’liyim, hiç istifa etmedim. Mücadelemi ederim. Genel başkan aleyhine de hiç laf etmedim" dedi.

Aygün, Mansur Yavaş’ın kendisi hakkında 'terör örgütüne yardım' suçlamasıyla bulunduğu suç duyurusu konusunda da "Doğal hakkıdır. Giderim, savcılara ifademi veririm" diye konuştu.

Neler oldu?

Mansur Yavaş

Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği'nin (TMMOB) tespitlerine göre; Ankara'da Eskişehir Yolu üzerindeki 12 bin metrekare alana sahip TOGO Fabrikası arazisi, 2012'de “Kentsel Servis Alanı" ilan edildi. Araziye 18 bin metrekare inşaat izni verildi. Aygün’e ait arazide darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016’da yapılan imar değişikliğiyle inşaat izni 25 bin metrekareye çıkarıldı.

Değişiklik kapsamında Eskişehir Yolu kota altı, 'emsal dışı' sayılarak inşaatın genişlemesinin önü açıldı. Araziye 24 Nisan 2017 tarihinde verilen ruhsatla da toplam 120 bin metrekare inşaat izni verildi.

Mimarlar Odası, 120 bin metrekarelik alana inşaat yapılmasını sağlayan imar uygulamasına karşı dava açtı. Yargı, itirazı haklı bularak planı ve ruhsatı iptal etti. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri 2018’de inşaatı denetledi ancak mühürlemedi.

O tarihte yüzde 30’u tamamlanan inşaat, dava istinaf aşamasında iken ilerlemeye devam etti. TOGO Kuleleri’ne yönelik yargı süreci Nisan 2019'da kesinleşti. Önceki dönemde işe alındığı öne sürülen belediye avukatı, kararı belediye yönetimine bildirmedi. Mahkeme kararından gecikmeli haberdar olan belediye yönetimi, konuyu Temmuz 2019'da belediye meclisinin gündemine taşıdı.

Meclis kararı doğrultusunda imar değişikliğine gidilerek 1,5 (12 bin metrekare inşaat izni) emsal izni verildi. İnşaatı tamamlanan TOGO Kuleleri inşaatı mühürlendi. Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamada, "Mahkeme kararını yerine getirmek dışında bir yetkimiz yoktur" denildi.

Hilal Köylü / Ankara

©Deutsche Welle Türkçe