Sinan Ateş suikastında tutanak bilmecesi

Ankara Başsavcısı Ahmet Akça, Sinan Ateş suikastı şüphelisinin MHP’li vekil Olcay Kılavuz’un evinde yakalanmasına ilişkin polis tutanağının kaybolmadığını ancak savcılık dosyasında da olmadığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça, öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş suikastı soruşturmasını yürüten üç savcıdan biri olan Ayhan Ay'ın dosyadan alındığı haberlerini yalanladı. Ancak Başsavcı Akça, eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş'ın MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına alınmasına ilişkin polis tutanağının kaybolmadığını ifade ederken, tutanağın savcılık dosyasında olmadığını doğruladı. Başsavcı, tutanağın nerede olduğunu ise açıklamadı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 30 Aralık 2022 tarihinde öldürülen Sinan Ateş suikastına ilişkin tutanak krizi yaşanıyor. t24.com'da Asuman Aranca imzalı habere göre, Ateş soruşturmasına bakan ve MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde yakalanan Tolgahan Demirbaş'ı ikinci kez gözaltına almak isteyince izne çıkarılan Savcı Ayhan Ay'ın dosyadaki yetkileri kaldırıldı. Soruşturma, dosyaya sonradan görevlendirilen Ankara Cumhuriyet Savcısı Durmuş Ali Kaya ile Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Durdu Özer tarafından yürütülecek.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Ankara Medya İletişim" adlı grubuna şu açıklamayı yaparak haberi yalanladı:

"Anılan haberin 'yalan haber' niteliğinde olduğu, adı geçen savcımızın halinazırda soruşturmada görevinin devam ettiği, kaldı ki haber içeriğinde geçen '…ikinci kez gözaltına almak isteyince izne çıkarılan…' ifadesinin de gerçeği yansıtmadığı, haber yapılırken doğru bilgi verilmesinin gazetecilik mesleğinin temel ilkesi olması zorunluluğuna maalesef uyulmadığı, anılan soruşturmanın bir Başsavcı vekili ve iki cumhuriyet savcısı tarafından titizlikle yürütüldüğünün tekrar vurgulanması zorunlu görüldüğünden kamuoyuna duyurulur."

Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Sinan Ateş, Ankara'nın Çankaya ilçesinde 30 Aralık 2022 tarihinde öldürülmüştü. Fotoğraf: DHA

Kayıp tutanak nerede?

Sorunun ardından whatsapp grubunda Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça ile gazeteciler arasında şu diyaloglar yaşandı:

Gazeteci: Sayın Başsavcı bilgilendirme için çok teşekkürler. Tolgahan Demirbaş'ın ilk gözaltı tutanağının kaybolduğuna ilişkin de haberler ve iddialar yer almıştı. Buna ilişkin bir bilgilendirme yapmanız da mümkün mü?

Ahmet Akça: O iddialar da doğru değil.

Gazeteci: Dosyada Tolgahan Demirbaş'ın Olcay Kılavuz'un evinden alındığına ilişkin tutanak var diyebilir miyiz başsavcım?

Ahmet Akça: Diyemezsiniz.

Böylece Başsavcı Akça, DW Türkçe'nin "savcılık dosyasında böyle bir tutanağın olmadığı" şeklindeki 22 Mart'ta yaptığı haberi doğrulamış oldu. Tutağın kaybolmadığını söyleyen başsavcı Ahmet Akça, bu belgenin savcılık dosyasında olmadığını bildirdi.

Bu açıklamayla birlikte gözler Sinan Ateş cinayetindeki tutanak krizine çevrildi.

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Sinan Ateş suikastında tutanak krizi nedir?

Soruşturma kapsamında tutuklanan eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirtaş, suikasttan bir gün sonra MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un Ankara Bağlıcar'daki evinde gözaltına alınmak istenmişti. Gelen polislere direnen Olcay Kılavuz'un "siz gidin, sahibiniz gelsin" diyerek gözaltı işlemine karşı çıktığı öne sürülmüştü. Ancak polislerin ısrarı sonucunda gözaltına alınan Demirbaş, Ankara Emniyeti'ne götürülmüş ve iddiaya göre yukarıdan gelen baskı sonucunda serbest bırakılmıştı.

Bu gözaltı işleminin ardından Cinayet Büro polisleri, yaşananları tutanak altına almıştı. Ancak soruşturmanın önemli delilleri arasında olan tutanağın akıbetiyle ilgili sır perdesi aralanamadı.

Tolgahan Demirbaş, cinayetin ardından tetikçi Eray Özyağcı'yı Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde alarak İstanbul'a kaçırmakla suçlanıyor. Aynı suçlama kapsamında Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel de tutuklu bulunuyor. Soruşturmada halen 21 kişi tutuklu. Ancakcinayetin azmettiricileri aradan üç ayı aşkın zaman geçmesine karşın halen bulanamadı.