Sinan Ateş soruşturmasında savcı krizi

Sinan Ateş cinayeti soruşturmasını yürüten savcı Ayhan Ay'ın iki ay rapor alarak izne çıktığı öğrenildi. Bu nedenle cinayete ilişkin soruşturma ve iddianamenin yazımı durdu.

Ankara'da bir yıl önce öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturma "iddianame yazım aşamasına" gelmişken, yeni bir savcı kriziyle karşı karşıya kaldı. Soruşturma savcısı Ayhan Ay, sürpriz bir şekilde 2 ay sağlık raporu alarak izne çıktı. Dosya ise Başsavcı Vekili Ahmet Altun'a devrildi. Bu sırada dosyanın kritik şüphelilerinden MHP'li avukat Serdar Öktem'in tahliye talebinde bulunması dikkat çekti.

Ankara'nın Çukurambar ilçesinde 30 Aralık 2022 tarihinde 5 kurşunla öldürülen Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmada 22 şüpheli tutuklanmıştı. Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel ile eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş'ın tutuklanmasını sağlayan Başsavcı Vekili Durdu Özer, bu süreçte "siyasi baskılar" sonucunda dosyadan alınmıştı. Soruşturma, Eylül 2023'te Ankara Başsavcı Vekili Ahmet Altun’un koordinatörlüğünde yeniden savcı Ayhan Ay'a verilmişti.

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İddianame bekleniyor

Savcı Ayhan Ay, soruşturmaya kaldığı yerden devam ediyordu. Hatta cinayet öncesinde Sinan Ateş'e ait adres ve konum bilgilerini paylaşan cinayet büroda görevli komiser M.E.A. bu süreçte tutuklandı. Soruşturma, iddianame yazım aşamasına geldi. Ayhan Ay, bu süreçte dosyada şüpheli olan ve Tolgahan Demirbaş'a Sinan Ateş'in adresini ve konum bilgilerini öğrenme talimatı vermekle suçlanan Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın hukuki durumunu değerlendirecekti.

AKP-MHP arasında krize neden olacağı iddiası

Ancak savcı Ayhan Ay, 2023 Aralık ayı sonunda sürpriz bir şekilde izne çıktı. Ay'ın geçen hafta ise iki aylık rapor aldığı öğrenildi. Bu durum, Mart ayına kadar Ay'ın izinde olacağı anlamına geliyor. Böylece Sinan Ateş cinayeti iddianamesinin 31 Mart yerel seçimleri öncesinde tamamlanması zora girdi. Adliye kulislerinde, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde iddianamenin yazımının AKP ve MHP arasında krize neden olacağı gerekçesiyle istenmediği, bu nedenle Ayhan Ay'a izne çıkmasının söylendiği konuşuluyor.

Dosya Ahmet Altun'a devredildi, tahliye talebi geldi

Soruşturma dosyası ise Başsavcı Vekili Ahmet Altun'a devredildi. Bu sırada ise tutuklu şüpheli avukat Serdar Öktem'in tahliye talebinde bulunduğu öğrenildi. Başsavcı Vekili Ahmet Altun'un bu talebi pazartesi günü (yarın) savcılık görüşüyle sulh ceza hakimliğine göndermesi bekleniyor.

Ahmet Altun'un soruşturmaya koordinatör olarak atanmasının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ile Ankara'da görüştüğü ortaya çıkmıştı. Bu görüşmede Yönter'in Altun'a "Yargıtay üyeliği karşılığında Serdar Öktem'in tahliyesini istediği" iddia edilmişti. Yönter bu iddiayı yalanlamış ancak Ahmet Altun sessiz kalmıştı.

Serdar Öktem neden önemli?

Serdar Öktem ise Sinan Ateş cinayetinin kritik şüphelilerinden… Cinayette Tolgahan Demirbaş ve Emre Yüksel ile İstanbul’daki tetikçi grubu arasındaki bağlantıyı sağlamakla suçlanan Öktem, gözaltına alındığında telefonunun şifresini savcılığa vermekten kaçınmıştı. Diğer yandan tetikçinin kaçırılması sürecinde Plaka Tanıma Sistemi'ne ilişkin kayıtları izleyen savcılık, bu görüntülerde tetikçiye eskortluk yapan bir araçtan şüphelendi. Kamera görüntülerini inceleyen savcılık, bu araçtaki kişinin Serdar Öktem olduğunu belirledi.

Tutuklu üç şüphelinin geçmişteki avukatıydı

Öktem, soruşturmanın tutuklu üç şüphelisinin geçmişte avukatlığını da yapıyordu. Bunlar tetikçi Eray Özyağcı, Özyağcı'nın Ankara'ya getirilmesini organize eden Dodo lakaplı Doğukan Çep ile MHP İstanbul İl yöneticisi Ufuk Köktürk… Savcılık, Özyağcı ve Çep'in Sinan Ateş cinayeti için kullanılmasında Serdar Öktem'in rolü olabileceği üzerinde duruyor.

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