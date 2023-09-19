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Sinan Ateş dosyası başladığı savcıya döndü

Alican Uludağ
19 Eylül 2023

Üç savcının görevden alınmasının ardından Sinan Ateş cinayeti soruşturması, dosyayı ilk yürüten isim olan savcı Ayhan Ay'a verildi.

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30 Aralık 2022'de Ankara'da beş kurşunla öldürülen Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş
Sinan AteşFotoğraf: Privat

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmayı yürüten üç savcı, yaz aylarında görevden alınmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça, dosyada tüm yetkiyi soruşturmayı ilk yürüten isim olan savcı Ayhan Ay'a geri verdi. Ancak soruşturmanın bir türlü tamamlanmaması Sinan Ateş ailesinde kaygı ve rahatsızlık yarattı.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, Ankara'nın göbeğinde 30 Aralık 2022 tarihinde tetikçi Eray Özyağcı tarafından 5 kurşunla öldürülmüştü. Olay tarihinde nöbetçi olduğu için cinayet soruşturmasına bakan savcı Ayhan Ay, eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş'ı gözaltına aldırmak istemesi üzerine izne çıkarılmıştı. Demirbaş, dönemin MHP milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde saklanırken gözaltına alınmıştı.

Soruşturma dosyası ise Ankara Başsavcı Vekili Durdu Özer ve savcı Durmuş Ali Kaya'ya verilmişti. Savcı Ay da 3. savcı olarak dosyada yer almış, ancak süreçte aktif rol oynayamamıştı. Dosyayı fiziki olarak da inceleyemiyordu.

Seçim sonuçlarının etkisi

Ancak 14 Mayıs seçimlerini AKP ve MHP ortaklığındaki Cumhur İttifakı'nın yeniden kazanması üzerine, dosyasının seyri yeniden değişti. MHP'nin hedefinde olduğu ve zaman zaman adliye dışından baskılar gördüğü öğrenilen Durdu Özer'in arasında bulunduğu 3 savcı, ağustos ayında dosyadan alındı. Genel Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu olan Durdu Özer, Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'na kaydırılmıştı.

Dosya ise başsavcı vekili Ahmet Altun'un koordinatörlüğüne verildi ancak hangi savcının soruşturmayı yürüteceği belli değildi. Yeni adli yılın başlamasıyla birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça, Sinan Ateş dosyasını, soruşturmayı ilk yürüten isim olan Ayhan Ay'a geri verdi. Bu kararla birlikte Ateş dosyası fiziki olarak da Savcı Ayhan Ay'a teslim edildi. Böylece soruşturma dosyası başladığı kişiye döndü.

Sinan Ateş suikastı: MHP'li vekil yargılanabilir mi?

Soruşturma Olcay Kılavuz'a uzanacak mı?

Sinan Ateş cinayetinin üzerine giden Durdu Özer'in yaptığı çalışmalar sonucunda toplamda 21 şüpheli tutuklanmıştı. Bunlar arasında cinayetin tetikçisinin yanı sıra iki özel harekât polisi ile Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel, MHP'li avukat Serdar Öktem ile MHP İstanbul İl Yöneticisi Ufuk Köktürk de yer almıştı.

Bu durumun ise özellikle MHP'de başsavcı vekili Durdu Özer'e karşı tepkilere neden olduğu öğrenildi. Durdu Özer'in soruşturma kapsamında eski MHP Milletvekili Olcay Kılavuz ile ilgili adım atmak istediği ancak emniyet birimlerinden yeterli delil alamadığı belirtildi. Yine tetikçiyi azmettirenlerin bulunması da soruşturmanın en önemli aşaması olacaktı.

Soruşturma uzayacak

Soruşturmada yapılan son savcı değişikliği, dosyanın bir süre daha uzamasına neden olacak. Çünkü Ayhan Ay, diğer iki savcıyla birlikte dosyada görevliyken soruşturmanın evraklarını göremiyordu. Şimdi savcı Ay'ın, soruşturmadaki tüm evrakları yeniden okuyarak dosyada yapılan işlemlerden haberdar olması gerekiyor. Ayrıca savcılığın başta Emniyet olmak üzere bazı kurumlardan Ateş cinayetine ilişkin talep ettiği belgelerin gönderilmesi gerekiyor.

Delil toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından ancak iddianame yazımına başlanabileceği ifade edilebiliyor.

Sinan Ateş ailesi tepkili

Öte yandan soruşturmada yaşanan gelişmeler, Sinan Ateş ailesinde rahatsızlık yarattı. DW Türkçe'ye konuşan aileye yakın kaynaklar, soruşturmanın gidişatından haberlerinin olmadığını belirterek, bu durumun kendilerinde rahatsızlık yarattığını kaydetti.

"Örgütlü suçlar savcılığı dosyaya bakmalı"

Diğer yandan, bazı adliye kaynakları ise Sinan Ateş cinayetinin sıradan bir olay olmadığını, örgütlü bir eylem olduğunu belirterek, "Soruşturmayı örgütlü suçlardan sorumlu savcılık yürütmeli" dedi.

Sinan Ateş cinayeti birinci yılına yaklaşırken iddianamenin ne zaman hazırlanacağı, soruşturmanın başka isimlere uzanıp uzanmayacağı ise şimdilik bilinmiyor.

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Türkei DW Mitarbeiter Alican Uludağ
Alican Uludağ 2008'den bu yana gazetecilik yapan Alican Uludağ, yargı ve insan hakları gibi konulara odaklanıyor.alicanuludag
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