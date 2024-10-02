Sinan Ateş davasında beş müebbet hapis

Eski Ülkü Ocakları Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesi ile ilgili davaya bakan Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi, 22 sanıklı davada kararını açıkladı.

Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen ve sanıklar ile taraf avukatlarının katıldığı son duruşmanın ardından, sanıklardan tetikçi olduğu belirtilen Eray Özyağcı'ya "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve Selman Bozkurt'a yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 13 yıl hapis cezası veren mahkeme, Vedat Balkaya'yı "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve müşteki Selman Bozkurt'u "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıl hapis cezasına mahkum etti.

Çep ve Demirbaş'a da ağırlaştırılmış müebbet

Mahkeme, cinayetin azmettiricisi olduğu iddiasıyla yargılanan Doğukan Çep ile cinayetin ardından dönemin MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına alınan eski Ülkü Ocakları merkez yöneticisi Tolgahan Demirbaş'a da "tasarlayarak öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Sanıklardan Mustafa Uzunlar ve Aşkın Mert Gelenbey "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 15'er yıl hapis cezasına çarptırılırken bir başka sanık Emre Yüksel aynı suçtan 18 yıl hapis cezası aldı.

Sinan Ateş davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Ülkü Ocakları merkez yöneticisi Tolgahan Demirbaş, fotoğrafta görülen dönemin MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına alınmıştı Fotoğraf: Privat

Tahliye ve beraat kararları

Sanıklardan Serdar Öktem ve Caner Güney'in tahliyesine hükmeden mahkeme, Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Çağlar Zorlu ve Aytaç Ataç'ın ise beraatine karar verdi.

Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi, Eski Cinayet Büro Amiri Mustafa Ensar Aykal'ın dosyasının ise ayrılmasına ve tutukluluğunun devamına karar verdi. Söz konusu kararların tamamı Mahkeme heyeti tarafından oy birliği ile alındı.

Ayşe Ateş: Biz intikam değil adalet istiyoruz

Kararların açıklanmasının ardından konuşan Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, "Burada yapılan yargılamada ayakçılar yargılandı. (...) Biz intikam değil, adalet istiyoruz. Bizim hatamız adalet istemek mi? Sussaydık onlar çok mutlu olacaktı herhalde. 'Ayşe Ateş yurt dışına kaçacak' diye iddialar var. Hiçbir yere gitmiyorum. Sonuna kadar adalet yürüyüşünü, her bir suçlu cezasını bulana kadar devam ettireceğim. Şimdi beklesinler bir dahaki dosyada görüşeceğiz onlarla. Ben o dosyanın açılması, iddianamenin hazırlanması için elimden gelen her şeyi yapacağım. Göreceğiz bakalım el mi yaman bey mi yaman!" ifadelerini kullandı.

Ayşe Ateş ayrıca Tolgahan Demirbaş ve Emre Yüksel'in olduğu bölüme dönerek, "Sattılar sizi. Torbacılar kadar değeriniz yok. Yatacaksınız o cezaları. Sorumluları açıklayın" dedi.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Çukurambar semtinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

DW / ET,HT

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