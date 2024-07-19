Sinan Ateş davasında 5 ağırlaştırılmış müebbet talebi

1 Temmuz’da başlayan eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti davasına bugün devam edildi. Saat 09.30'da yapılması gereken duruşma, yarım saat önce başladı. Cumhuriyet savcısı, yaklaşık dokuz dakikada esas hakkındaki görüşünü okuyarak mahkemeye sundu.

Buna göre, cinayetin tetikçisi Eray Özyağcı, tetikçiyi motosiklet ile olay yerine getiren ve kaçıran Vedat Balkaya ve Suat Kurt hakkında "müşterek fail" olarak "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Bu üç sanık hakkında ayrıca Ateş’in yanında bulunan müşteki Selman Bozkurt'a yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9'ar yıldan 15'er yıla kadar hapsi talep edildi. Özyağci'nin ayrıca "ruhsatsız tabanca bulundurmak ve taşımak" suçundan 1 yıldan 3 yıla hapsi talep edildi.

İddianamede sanıklar Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaşise cinayeti azmettirmekle suçlanıyordu. Savcı, Çep ve Demirbaş'ın da tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

11 sanığa cinayete yardımdan ceza istendi

Sanıklar Mustafa Uzunlar, Aşkın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak, Emre Yüksel, Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Caner Güney, Umut Ersoy, Çağlar Zorlu ve Aytaç Ataç'ın "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep edildi. Bunlar arasında yer alan özel harekat polisleri Aşkın Mert Gelenbey ve Murat Can Çolak, tetikçiyi İstanbul'dan Ankara'ya getiren isimlerdi. Emre Yüksel ise Tolgahan Demirbaş ile tetikçiyi Ankara'dan İstanbul'a kaçırmakla suçlanıyordu.

Sinan Ateş'in son anları To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Doğukap Çep'i otelinde saklayan Alper Atay'ın "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sanıklar Mehmet Yüce, Erdem Karadeniz ve Osman Bayraktar'ın ise beraati istendi.

"Serdar Öktem ve komiserin dosyası ayrılsın" talebi

Davanın tutuklu sanığı MHP'li avukat Serdar Öktem ve Sinan Ateş'in adresini Tolgahan Demirbaş'a vermekle suçlanan eski Cinayet Büro Komiseri Mustafa Ensar Aykal hakkındaki dosyanın ise ayrılması istendi. Mahkemenin sanıkların şifresini vermediği cep telefonlarının incelenebilmesi için ABD'ye yazı yazıldığını anımsatan savcı, bu işlemin sonucunun beklenilmesini talep etti.

Mahkeme tutuklu 12 sanığın tahliye taleplerini reddederek duruşmayı, 30 Eylü'e erteledi. Duruşmalar 4 Ekim'e kadar sürecek. Bu duruşmalarda sanıklar, savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı son savunmalarını yapacak. Mahkemenin 4 Ekim'de davaya ilişkin son kararını açıklaması bekleniyor.

Diğer yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın arasında Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın bulunduğu 17 şüpheli hakkında Sinan Ateş cinayetine ilişkin yürüttüğü soruşturma ise sürüyor.