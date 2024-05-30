Sinan Ateş davası: Ayrılan dosyada kim neyle suçlanıyor?

Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım dosyası ayrılan isimler arasında. İddianame sürecinin Cumhur İttifakı'nda yeni bir kriz yaşanmaması için uzayacağı iddia ediliyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin 22 tutuklu şüpheli hakkında açtığı davanın ardından gözler tutuksuz 17 şüpheliye ilişkin soruşturma dosyasına çevrildi. Bu soruşturmanın, cinayetin üzerinden 1,5 yıl geçmesine karşın halen hazırlanmaması kamuoyunda eleştiri konusu oldu.

Peki, halen soruşturması süren dosyada kimler neyle suçlanıyor?

Ahmet Yiğit Yıldırım bir numara

Soruşturmanın bir numaralı şüphelisi eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım. Dosyadaki deliller, Ahmet Yiğit Yıldırım'ın Ateş'e karşı bir husumet beslediği tezini güçlendiriyor. Cinayete giden süreçte Ateş'in takip edilmesi talimatının da doğrudan Ahmet Yiğit Yıldırım'dan geldiğini ortaya koyuyor. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, savcılığa verdiği ifadede eşinin 4 Mart 2022'de Yıldırım'ın kontrolünde olduğunu söylediği Orhun Haber adlı internet sitesinde yayımlanan "Bir ihanet ateşi" başlıklı haberle hedef alınmaya başlandığını bildirdi. Bu haberin ardından Ülkü Ocakları mensupları sosyal medyada Ateş'i hedef almaya başladı.

Demirbaş, Yıldırım'ın isteğiyle Ateş'in adresini araştırdı

Sinan Ateş cinayetini azmettirmekle suçlanan ve hakkında yurt dışı çıkış yasağı konulan Yıldırım hakkındaki en önemli delil ise eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş'ın telefonundan çıkan yazışma kayıtları oluşturdu. Dosyaya giren bilirkişi raporundaki yazışmalardan, Sinan Ateş'in adım adım takip edilmesi talimatının doğrudan Ahmet Yiğit Yıldırım'dan geldiği anlaşılıyor.

İlk takip talimatı ise Orhun Haber'de yayımlanan haberden 6 gün sonra 10 Mart 2022'de gerçekleşti. Tolgahan Demirbaş, Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amiri Mustafa Ensar Aykal'dan 10 Mart 2022'de Sinan Ateş'in adresini bulmasını istedi. Demirbaş, yazışmada bu adresi isteyenin Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım olduğunu bildirdi. Komiser Aykal, "Reis" diye hitap ettiği Demirbaş'a, "Reis önceki GB'ye çıkıyor bu numara" yanıtını verdi. Demirbaş'ın buna yanıtı ise "Aynen reis, onun ipini çekmişler" oldu. Aynı gün Sinan Ateş, Ankara'daki ofisinin önünde Ankara Ülkü Ocakları'na ait bir aracın fotoğrafını arkadaşına göndererek, "Ankara Ocak, silahlı dört kişi göndermiş" mesajını attı.

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in ifadesi cinayete ilişkin davanın iddianamesinde yer almadı Fotoğraf: ANKA

15 Mart 2022'de ise Sinan Ateş döneminin Mersin Ülkü Ocakları Başkanı Çağrı Ünel'e Adana'da 10 kişi tarafından saldırı gerçekleşti. Bıçaklı saldırı sırasında Ünel'in silahından çıkan kurşunda Kadirli Ülkü Ocakları mensubu Emrullah Kaplan hayatını kaybetti.

28 Mart 2022'de Tolgahan Demirbaş, eski MİT mensubu Çağlar Zorlu'dan aldığı Sinan Ateş'in anlık konum bilgilerini Ahmet Yiğit Yıldırım'a "Araştırmalarım devam ediyor efendim, az önce böyle bilgi aldım, arz ederim" diyerek iletti. Aynı gün Yıldırım, Demirbaş'a, Sinan Ateş'in Türkiye'ye giriş yapıp yapmadığını sordu. Hemen baktıracağını söyleyen Demirbaş, bir gün sonra "Türkiye'ye dönmüş şu an ülkede" yanıtını verdi.

Tetikçi Yıldırım'ın makam aracıyla kaçırıldı

Cinayetle ilgili Ahmet Yiğit Yıldırım'ın irtibatını ortaya koyan bir diğer delil ise cinayet suçundan tutuklanan Emre Yüksel'in hem Ahmet Yiğit Yıldırım'ın özel kalem müdürü hem de Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı olması.

Cinayetin ardından tetikçi Eray Özyağcı'nın kaçırıldığı araç ise o dönem Ahmet Yiğit Yıldırım tarafından makam aracı olarak kullanılıyordu. Yine tetikçinin geçici olarak bırakıldığı Bolu'ya gelen tutuklu şüpheli Serdar Öktem'in kullandığı Passat marka araç da yine Ülkü Ocakları'na tahsis edilen bir araçtı.

Diğer olayların takip emri de Yıldırım'dan

Diğer yandan 2021 tarihinde Tolgahan Demirbaş ile Ahmet Yiğit Yıldırım arasındaki yazışmalarda da o dönem saldırıya uğrayan eski Ülkü Ocakları Genel Başkanları Suat Başaran, Alişan Satılmış, eski MHP Milletvekili Ercüment Devlet Yahnici'ye yönelik eylem hazırlıkları da yer aldı. Demirbaş'ın yazışmalarda bu isimlerle ilgili topladığı bilgileri sürekli olarak Yıldırım'a aktardığı görülüyor. Yıldırım, Suat Başaran'ın takip edilmesi ve sağlam ekip kurulmasını istiyor. Başaran'ın, Esenboğa Havalimanı'nda saldırıya uğramasının ardından Demirbaş, olanlardan Yıldırım'ı bilgilendiriyor.

Ankara İl Başkanı tetikçinin bırakıldığı yerde

Sinan Ateş cinayetinde şüpheli olan ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulan Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Ömer Şanlı'nın adı ise 22 tutuklu hakkındaki iddianamede hiç geçmedi. Ancak soruşturma sürecinde Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarında Ömer Şanlı'ya ilişkin bulgular elde edildi. Tetikçinin geçici olarak Emre Yüksel ve Tolgahan Demirbaş tarafından Bolu'ya bırakılmasının ardından dosyanın tutuklu şüphelisi Serdar Öktem'in yanı sıra Ömer Şanlı da cinayetten bir gün sonra 31 Aralık 2022'de Bolu'ya geldi. Bolu'da kalan ikilinin kullandığı araçlar, peş peşe kameralara yakalandı.

Sinan Ateş'in evinin fotoğrafını çeken Ülkü Ocakları yöneticisi

Cinayetin bir diğer şüphelisi ise Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Burak Kılıç oldu. Bir dönem MHP tarafından yönetilen Etimesgut Belediyesi'nde işçi olarak kaydı bulunan Burak Kılıç, Tolgahan Demirbaş ile yazışmalarında Çağrı Ünel'e saldırı olayından yakından ilgilendi. Demirbaş'ın sorusu üzerine Kılıç, Çağrı Ünel'e saldırı olayına ilişkin aynı gün "Çocuk öldü, Kadirli ocaktan, Çağrı Ünel vurdu öldü" bilgisini verdi. Demirbaş da "Ne olacak şimdi" diye sordu. Kılıç, aynı gün akşam Demirbaş'a sosyal medyada E.G. isimli bir kişi tarafından paylaşılan, "Kılıçlar çekildi mi düşman seçilmezmiş, bu saatten sonra ha bir eksik hadi fazla. Fırtına olsanız bu kayadan ancak toz alırsınız. Ateş olsanız bir tutam ot yakamazsınız. Hainlerin tepesine YILDIRIM gibi çakacağız" mesajını iletti. Çağrı Ünel'e saldırıya karışan 10 kişiden 2'si Etimesgut Belediyesi'nde işçi olarak çalışan Ülkü Ocakları üyeleriydi.

Kılıç, Ünel'in saldırıya uğradığı günün ertesinde Demirbaş tarafından gönderilen "S.A. (Sinan Ateş) ile alakalı bir hareketlilik var mı" sorusuna "yok" yanıtını verdi. Burak Kılıç, 8 Nisan 2022'de Sinan Ateş'in Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki evinin önünde keşif yapmaya gitti, buranın fotoğraf ve videolarını çekerek Tolgahan Demirbaş'a gönderdi. Kılıç, Sinan Ateş'in öldürüldüğü gün saat 15.16'da Tolgahan Demirbaş'a "Gel abi benim odaya" şeklinde mesaj attı. Demirbaş, saat 17.55 ve 17.57'de iki kez Demirbaş ile telefonda görüştü.

"Ekibi kurduk, kafasına sıkacaklar"

Ülkü Ocakları Ankara İl Başkan Yardımcısı Suat Yılmazzobu da Sinan Ateş'e ilişkin bilgi toplama sürecinde rol aldı. Bilirkişi raporuna göre, Tolgahan Demirbaş, 7 Nisan 2022'de Yılmazzobu'ya Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in kimlik numarasının da bulunduğu bilgileri içeren bir ekran görüntüsü atarak Ateş'in adresini istedi. Yılmazzobu, bir gün sonra Ateş'e ait Yenimahalle'deki ev adresini, "Abi telefon numarası aktifmiş" diyerek Demirbaş'a gönderdi. 12 Nisan'da ise Demirbaş'a "numara ve adresten bir şey çıkıp çıkmadığını" soran Yılmazzobu, "Abi aramızda kalsın da Muhabbet Başkan Şakir (kardeşi) ile konuşmuş. Ekibi kurduk kafasına sıkacaklar demiş" dedi. Demirbaş da bu kişiye "Biz de merakla bekliyoruz" yanıtını verdi. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a saldırı olayında kullanılan araç, Yılmazzobu adına kiralanmıştı. Ancak bu isme dava açılmadı.

Uçuş bilgileri Gürsel Horat'tan

Tolgahan Demirbaş, Esenboğa Havalimanı'nda çalışan eski Çubuk Ülkü Ocakları Başkanı Gürsel Horat'tan ise Sinan Ateş'in 16 Mart 2022 tarihli uçuş bilgilerini sorgulamasını istedi. Horat da Ateş'in uçuş bilgilerini şüpheli Tolgahan Demirbaş'a Çağrı Ünel'in saldırıya uğradığı gün gönderdi. Horat, bu mesajı gönderirken "Başkanım siz daha iyi bilirsiniz, Sinan silahla geliyordu limana, Haluk'un oradan da geçebilir" dedi. Demirbaş da "Bence de öyle olacak, ona göre yapacağız planı" karşılığını verdi.

Komiser cinayetin bilgi notunu attı

Sinan Ateş cinayeti soruşturmasının bir diğer şüphelisi ise Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde komiser olarak görev yapan Talha Atalay oldu. Atalay, cinayetin ardından Emniyette hazırlanan bir bilgi notunu Demirbaş'a gönderdi.

Olcay Kılavuz'un dosyası Parlamenter Suçlar'da

Sinan Ateş cinayetine ilişkin hakkında soruşturma yürütülen isimlerden eski MHP Mersin Milletvekili ve eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz'un dosyası ise o dönem milletvekili olduğu için Parlamenter Suçlar Soruşturma Bürosu'nda bulunuyor. Kılavuz, cinayetin ardından kaçan Tolgahan Demirbaş'ı Bağlıca'daki evinde saklamak ve bu sırada gözaltına almaya gelen polislere direnmekle suçlanıyor. Olcay Kılavuz, cinayetten yarım saat sonra Tolgahan Demirbaş'ı iki kez aradı. Ayşe Ateş, savcıya verdiği ifadede eşinin öldürülmesinden dolayı Yıldırım'ın yanı sıra Kılavuz'u da suçlamıştı.

MHP milletvekili hakkında soruşturma var mı?

Sinan Ateş cinayetinin tetikçisi Eray Özyağcı'nın cinayetin hemen ardından geçici olarak bırakıldığı Bolu'daki bir yayla evinde saklanmasıyla ilgili de MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül'ün adı geçiyor. Cinayetten yaklaşık bir ay sonra MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül'ün Bolu'daki baba evinin polis tarafından arandığı, babasına ait aracın Ankara'ya getirilip parmak izi araştırması yapıldığı dosyadaki bilgilere yansımıştı. Tetikçi Eray Özyağcı, cinayetinin ardından Tolgahan Demirbaş ve Emre Yüksel tarafından geçici olarak Bolu'ya bırakılmıştı. Aynı gece tutuklu Avukat Serdar Öktem de Bolu'daki Karaağaç Yaylası'na gelmişti. Bu yaylada MHP milletvekilinin babasının evi bulunuyor. Ancak soruşturma kapsamında İsmail Akgül hakkında herhangi bir soruşturma bulunup bulunmadığı açıklanmadı.

Ek iddianame hazırlandı mı?

Peki, Ahmet Yiğit Yıldırım'ın arasında bulunduğu 17 şüpheli hakkındaki soruşturma ne zaman tamamlanacak? DW Türkçe'nin aldığı bilgilere göre, henüz bu şüpheliler yönünden bir ek iddianame hazırlanmadı. Bu soruşturmanın davanın başlayacağı 1 Temmuz'a yetişmesinin de zor olduğu dile getiriliyor. Özellikle Ülkü Ocakları'nın yönetiminin şüpheli olduğu bu soruşturmanın Cumhur İttifakı'nda kriz olmaması nedeniyle yakın tarihte dava açılması beklenmiyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de Yıldırım ve ekibine sahip çıkmasının yargıya mesaj olarak değerlendirildiği ifade ediliyor.

Ana davada kimler yargılanacak?

Sinan Ateş cinayetine ilişkin açılan davanın ilk duruşması 1 Temmuz 2024'te Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Bu davanın sanıkları arasında tetikçi Eray Özyağcı, tetikçinin organize edilmesinde rol alan Doğukan Çep ve Suat Kurt, tetikçiyi Ankara'ya getiren özel harekat polisleri Aşkın Mert Gelenbay ve Muratcan Çolak, MHP İstanbul İl Yöneticisi Ufuk Köktürk, Ateş'in adresini Tolgahan Demirbaş'a atan Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amiri Mustafa Ensar Aykal, MHP'li Avukat Serdar Öktem, eski MİT mensubu Çağlar Zorlu, tetikçiyi Ankara'dan İstanbul'a kaçıran Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel ve Tolgahan Demirbaş öne çıkıyor.

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