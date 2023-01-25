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Fotoğraf: Privat
Hukuk ve AdaletTürkiye

Sinan Ateş cinayetinde üç gözaltı daha

4 saat önce

Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmada daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş, MHP'de özel kalem müdürü olan E.Y., ile avukat S.Ö. gözaltına alındı.

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Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler oldu. Daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş, MHP'de özel kalem müdürü olan E.Y. ile avukat S.Ö. gözaltına alındı. MHP'li avukat S.Ö. soruşturmada tutuklanan Doğukan Çep ve Ufuk Köktürk ile tetikçi olduğu iddia edilen firari Eray Özyağcı'nın avukatıydı.

Daha önce de adliyeye sevk edilen eski Ülkü Ocakları Genel Merkez Yöneticisi Tolgahan Demirbaş ve yanındaki bir şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. DW Türkçe adı saklanan ikinci ismin MHP'de özel kalem müdürü olan E.Y. olduğu bilgisine ulaşmıştı.

Tolgahan Demirbaş daha önce serbest bırakıldı 

Cinayetten bir gün sonra Tolgahan Demirbaş'ın MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına alınmasıtartışma yaratmıştı. Demirbaş, emniyette kısa bir ifadeden sonra adli kontrol kararı dahi alınmadan serbest bırakılmıştı.

Tolgahan Demirbaş ile ilgili dikkat çeken bir ayrıntı daha ortaya çıkmıştı. DW Türkçenin ulaştığı bilgilere göre Demirbaş'ın cinayetten sonra Gölbaşı'nda kullandığı ve tetikçiyi bilinmeyen bir yere götürdüğü iddia edilen çakarlı araba MHP adına tahsisli çıkmıştı. Demirbaş'ın ifadesinde suçlamaları kabul etmediği belirtildi.

Ne olmuştu?

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık günü Ankara'nın Çukurambar semtinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Cinayete ilişkin soruşturmada MHP İstanbul İl Yöneticisi Ufuk Köktürk, tetikçiyi İstanbul'dan Ankara'ya getiren iki özel harekat polisi ile "Dodo" lakaplı Doğukan Çep'in aralarında 15 şüpheli tutuklanmıştı. 

Cinayetin tetikçisi Eray Özyağcı ise aradan geçen zamana karşın yakalanamadı.  

DW / AU,HT,HS

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