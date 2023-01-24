Sinan Ateş cinayeti: İki kişi daha tutuklandı

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında iki kişi daha tutuklandı. Cinayetin tetikçisi olmakla suçlanan Eray Özyağcı ise hâlâ yakalanamadı.

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan iki şüpheli daha tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler A.A. ve Ç.Z'nin tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

Daha önce 13 kişi tutuklanmıştı

Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmada daha önce Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul İl Yöneticisi Ufuk Köktürk, tetikçiyi İstanbul'dan Ankara'ya getiren iki özel harekât polisi ile "Dodo" lakaplı Doğukan Çep'in aralarında bulunduğu 13 şüpheli tutuklanmış, dört şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Cinayetin tetikçisi olduğu öne sürülen Eray Özyağcı ise hâlâ yakalanabilmiş değil.

2019-2020 yılları arasında Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevini yapan ve doğrudan MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından görevden alınan Sinan Ateş, 30 Aralık 2022 Cuma günü Ankara'nın merkezi noktalarından Çukurambar'da beş kurşunla vurularak öldürülmüştü.

Ateş sosyal medya hesaplarında bir süredir Ülkü Ocakları mensuplarının hedefindeydi. Mersin'de Sinan Ateş'e yakın olan eski Ülkü Ocakları İl Başkanı Çağrı Ünel, kendisine bıçakla saldırmak isteyen kişilere ateş açmış, bu sırada bir Ülkü Ocakları üyesi hayatını kaybetmişti. Ateş'in yaşamını yitirmeden önce bazı İYİ Partili isimlerle fotoğraf çektirmesi de MHP içerisinde tepkiyle karşılanmıştı.

DW / HT,AU,ET