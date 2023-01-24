  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
2023 Seçimleri
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
Türkei Der Politiker Sinan Ates wurde in Ankara getötet
Fotoğraf: Privat
PolitikaTürkiye

Sinan Ateş cinayeti: İki kişi daha tutuklandı

2 saat önce

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında iki kişi daha tutuklandı. Cinayetin tetikçisi olmakla suçlanan Eray Özyağcı ise hâlâ yakalanamadı.

https://p.dw.com/p/4Md1L

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan iki şüpheli daha tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler A.A. ve Ç.Z'nin tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

Daha önce 13 kişi tutuklanmıştı

Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmada daha önce Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul İl Yöneticisi Ufuk Köktürk, tetikçiyi İstanbul'dan Ankara'ya getiren iki özel harekât polisi ile "Dodo" lakaplı Doğukan Çep'in aralarında bulunduğu 13 şüpheli tutuklanmış, dört şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Cinayetin tetikçisi olduğu öne sürülen Eray Özyağcı ise hâlâ yakalanabilmiş değil. 

2019-2020 yılları arasında Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevini yapan ve doğrudan MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından görevden alınan Sinan Ateş, 30 Aralık 2022 Cuma günü Ankara'nın merkezi noktalarından Çukurambar'da beş kurşunla vurularak öldürülmüştü.

Ateş sosyal medya hesaplarında bir süredir Ülkü Ocakları mensuplarının hedefindeydi. Mersin'de Sinan Ateş'e yakın olan eski Ülkü Ocakları İl Başkanı Çağrı Ünel, kendisine bıçakla saldırmak isteyen kişilere ateş açmış, bu sırada bir Ülkü Ocakları üyesi hayatını kaybetmişti. Ateş'in yaşamını yitirmeden önce bazı İYİ Partili isimlerle fotoğraf çektirmesi de MHP içerisinde tepkiyle karşılanmıştı.

DW / HT,AU,ET

 

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

Sinan Ateş cinayetine ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama

Sinan Ateş cinayetine ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama

İsmini anmadan Sinan Ateş cinayetine ilişkin ilk kez konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, "Cinayetin gölgesi birdenbire MHP'ye düşürülmek istendi" dedi.
Politika10 Ocak 2023
Sinan Ateş cinayeti ile ilgili soruşturma sürüyor

Sinan Ateş cinayeti: Tetikçiyi nereye götürüldü?

Sinan Ateş cinayeti: Tetikçiyi nereye götürüldü?

Sinan Ateş cinayetinde gözler azmettiriciye çevrildi. Tutuklu 13 şüpheli, bu konuda isim vermedi. Polis ise tetikçiyi Gölbaşı'ndan kaçırmakla suçlanan Demirbaş'ın aracının gittiği güzergâhı tespit etti.
Hukuk ve Adalet9 Ocak 2023
Sinan Ateş cinayeti Ülkücü camiayı sarstı

Sinan Ateş cinayeti MHP-Ülkücü camia ilişkisini sarstı mı?

Sinan Ateş cinayeti MHP-Ülkücü camia ilişkisini sarstı mı?

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti Ülkücü camiayı sarstı. DW Türkçe'ye konuşan Ülkücü camiaya yakın isimler, siyasi kopuşların yaşanabileceği değerlendirmesini yaptı.
Politika10 Ocak 2023
Daha fazla içerik göster
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Ankara'da Yargıtay binası

Yargıtay'daki YSK üyeliği seçimleri kilitlendi

Hukuk devleti ilkesi3 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Das Türkische Kabinett

Vergi affı hükümetin elini rahatlatır mı?

Vergi affı hükümetin elini rahatlatır mı?

Ekonomi4 saat önce
Humanoider Roboter | Künstliche Intelligenz in der Justiz

Yapay zeka: Robotlar şef olursa…

Yapay zeka: Robotlar şef olursa…

Teknoloji2 saat önce
Bozuk para cüzdanından madeni 1 euro çıkaran bir el

Almanya'da "refah elden gidiyor" uyarısı

Almanya'da "refah elden gidiyor" uyarısı

Ekonomi9 saat önce

Dünya nüfusuna Afrika damga vuracak

Dünya nüfusuna Afrika damga vuracak

Toplum23 Ocak 2023

Küresel ısınma: Kuraklık gıda fiyatlarını artıracak

Küresel ısınma: Kuraklık gıda fiyatlarını artıracak

Ekonomi23 Ocak 2023
Türkei Gedenken an den ermordeten Journalisten Ugur Mumcu

Uğur Mumcu cinayeti: Azmettirenler 30 yıldır sır

Uğur Mumcu cinayeti: Azmettirenler 30 yıldır sır

Terörizm23 Ocak 2023
Ana sayfaya dön