Sinan Ateş cinayeti: Gözaltındaki avukata tutuklama

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat S.Ö. tutuklandı. Böylece tutukluların sayısı 18’e yükseldi.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında bir kişi daha tutuklandı. Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre, gözaltına alınan avukat S.Ö. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

S.Ö. dün tutuklanan eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş ve MHP'de özel kalem müdürü olan E.Y. ile birlikte gözaltına alınmıştı. MHP'li avukat S.Ö. soruşturmada daha önce tutuklanan Ufuk Köktürk ve "Dodo" lakaplı Doğukan Çep ile tetikçi olduğu iddia edilen firari Eray Özyağcı'nın avukatıydı.

2019-2020 yılları arasında Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevini yapan ve doğrudan MHP lideri Bahçeli tarafından görevden alınan Sinan Ateş, 30 Aralık 2022'de Ankara'nın merkezi noktalarından Çukurambar'da beş kurşunla vurularak öldürüldü.

Cinayetten bir gün sonra Demirbaş'ın MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına alınması tartışma yaratmıştı. Demirbaş, emniyette kısa bir ifadeden sonra adli kontrol kararı dahi alınmadan serbest bırakılmıştı.

DW Türkçe'nin ulaştığı bilgilere göre, Demirbaş'ın cinayetten sonra Gölbaşı'nda kullandığı ve tetikçiyi bilinmeyen bir yere götürdüğü iddia edilen çakarlı araba MHP adına tahsisli çıkmıştı. Demirbaş'ın ifadesinde suçlamaları kabul etmediği belirtilmişti.

DW/HT,CÖ