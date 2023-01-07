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Fotoğraf: Privat
Hukuk ve AdaletTürkiye

Sinan Ateş cinayeti: Doğukan Çep de tutuklandı

23 dakika önce

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmada cinayeti azmettirmekle suçlanan Doğukan Çep’in de aralarında bulunduğu üç kişi daha tutuklandı. Böylece tutuklananların sayısı 13'e ulaştı.

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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 13'e yükseldi.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, gözaltındaki beş şüpheliden üçü hakkında daha tutuklama kararı verildiği belirtildi. Tutuklananlar arasında cinayeti azmettirmekle suçlanan Doğukan Çep de bulunuyor. İki zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"30/12/2022 tarihinde İlimiz Çankaya İlçesi Kızılırmak Mahallesi 1456. Sokak üzerinde Sinan ATEŞ'in ateşli silah ile öldürülmesi, Selman Bozkurt'un ise yaralanması olayına ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile gözaltına alınan şüphelilerden 07/01/2023 tarihi itibarıyla ifade ve sair adlî işlemleri biten beş  şüpheli Cumhuriyet Savcısı tarafından savunmaları alındıktan sonra nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından yapılan sorguları neticesinde Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi doğrultusunda üç şüphelinin 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklanmalarına, iki şüphelinin ise yine talebimiz doğrultusunda adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına karar verilmiştir."

Cinayeti azmettirmekle suçlanan Doğukan Çep İstanbul'da gözaltına alınarak soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya götürülmüştü. Soruşturma kapsamında daha önce MHP İstanbul İl Yöneticisi Ufuk Köktürk, iki özel harekât polisi ve Sinan Ateş'e ateş açılan motosikleti kullanmakla suçlanan Vedat Balkaya'nın da aralarında bulunduğu 10 kişi daha tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İki polis de tutuklu 

Tutuklanan iki özel harekât polisi cinayeti işlediği iddia edilen ve hâlâ firarda olan Eray Özyağcı'yı İstanbul’dan Ankara’ya transporter araçla getirmekle suçlanıyor. Söz konusu transporter aracın sahibi verdiği ifadede, aracı "Dodo” lakaplı Doğukan Çep'in kendisinden istediğini ve ödünç verdiği aracı, kendisini polis olarak tanıtan bir kişinin geri getirerek teslim ettiğini belirtti.

Öte yandan tutuklanan MHP İstanbul İl Yöneticisi Ufuk Köktürk ifadesinde şüphelilerden Doğukan Çep ile 2013 yılında Maltepe Cezaevi’nde tanıştığını anlattı. Köktürk, bu tarihte İstanbul’da 16 yaşındaki bir lise öğrencisini öldürmek suçundan tutukluydu. 20 yıl hapis cezası aldığı öğrenilen Köktürk'ün, mahkûm olmadan önce 2014’te sürpriz bir şekilde tahliye edildiği ortaya çıkmıştı.

2019-2020 yılları arasında Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevini yapan ve doğrudan MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından görevden alınan Sinan Ateş, 30 Aralık 2022 Cuma günü Ankara'nın merkezi noktalarından Çukurambar'da beş kurşunla vurularak öldürülmüştü.

DW / AU,HT

 

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