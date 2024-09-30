Sinan Ateş cinayeti davasında savunmalar alınıyor

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin davaya bugün Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediliyor. Sincan Cezaevi Kampüsü'nde 4 Ekim Cuma gününe kadar sürmesi öngörülen duruşmada, sanıklar savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunmalarını yapıyor.

Davada, tetikçi Eray Özyağcı'nın yanı sıra Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel, eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş ve MHP'li Avukat Serdar Öktem'in aralarında bulunduğu 12'si tutuklu 22 sanık yargılanıyor. Mahkeme, Temmuz ayında görülen ilk duruşmada 10 sanığı tahliye etmişti.

Beş sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi

19 Temmuz'da görülen ikinci duruşmada ise savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanıklar Eray Özyağcı, Vedat Balkaya ve Suat Kurt hakkında, Ateş'in öldürülmesine ilişkin eylemde "müşterek fail" olarak yer aldıklarından "tasarlayarak öldürme," Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş hakkında da suça azmettiren olarak "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Savcı, 11 sanığın "suça yardım"dan, bir sanığın "suçluyu kayırma"dan cezalandırılmasını, iki sanığın dosyasının ayrılmasını, üç sanık hakkında beraat istedi.

Duruşma periyodunun bitiminin ardından mahkemenin, 4 Ekim'de son kararı açıklayabileceği gibi duruşmayı karar için ileri bir tarihe de atabileceği belirtiliyor.

Sinan Ateş'in son anları To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ayşe Ateş 17 kişilik dosyaya işaret etti

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, duruşma öncesinde yaptığı açıklamada, "Yargılananlarının tamamının hak ettiği cezayı alması" beklentisinde olduğunu söyledi. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Ayşe Ateş, "Ancak her ne olursa olsun bu mahkemeden çıkan sonuç, bizi tatmin etmeyecek. Çünkü dosyası ayrılan, içerisinde azmettiricilerin ve siyasi bağlantıların da olduğu 17 kişilik bir dosya var. Bu dosyanın da dışında bizim bilmediklerimiz var. Asıl o dosyanın iddianamesi yazılıp, oradaki şahısların da suçluların da adil bir şekilde yargılanması gerekiyor. Ancak onlar da yargılanıp hak ettikleri cezayı aldığında bizim içimiz huzura erecek."

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda arasında Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın bulunduğu 17 şüpheliyle ilgili cinayet soruşturması sürüyor. Başsavcılığın, buna ilişkin dava açıp açmayacağı henüz bilinmiyor.

"İlk bilirkişi raporu da bu yöndeydi, Sinan'ı Eray öldürdü"

Ateş, Sinan Ateş cinayetine ilişkin geçen günlerde çıkan bilirkişi raporunda ilişkin "İlk bilirkişi raporu da bu yöndeydi. Yani Sinan'ı Eray öldürdü. Kiralık katil Eray öldürdü. Bu kameralarda da açık bir şekilde görülüyor. İlk yazılan bilirkişi raporlarında da var. Bu raporu kabul etmediler, çünkü işlerine gelmedi. Ama bir değil bin rapor da yazdırsalar, başka başka bilirkişiler de toplasalar aynı şey. Gerçeği değiştiremezler" diye konuştu.

Davada son olarak olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsünün analiz raporu dosyaya girmişti. Bilirkişi tarafından hazırlanan raporda tetikçi Eray Özyağcı dışında Sinan Ateş'e ateş eden olmadığının görüldüğü belirtilmişti.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Çukurambar semtinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Turkuaz basın kartı olmayan gazeteciler duruşmaya alınmadı

Öte yandan, daha önceki duruşmalarda basın mensupları salona alınırken, bu duruşmaya turkuaz basın kartı bulunmayan basın mensupları alınmadı. Konuya ilişkin açıklama yapan Mahkeme Başkanı, "Cumhurbaşkanlığı akreditasyonu yapıyor. Bizim kimin basın mensubu olup olmadığına dair belirleme yetkimiz yok, bu yetki Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda. Biz, 'bu da basın mensubudur' deyip de yetkimizi aşamayız. Bu yüzden de sadece yeni basın kartı olanları duruşmaya alıyoruz" dedi.

DW, DHA/JD, BÖ

DW Türkçe'ye sansürsüz nasıl erişebilirim?