Sinan Ateş cinayeti davasında 10 tahliye

1 Temmuz’da başlayan Sinan Ateş cinayetinin beş gün süren duruşma periyodu, 5 Temmuz Cuma günü sona erdi. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, Sincan Cezaevi'nde görülen duruşmada önce 22 tutuklu sanığın savunmalarını aldı, daha sonra avukatlarına söz verdi. Mahkeme, dün de Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ve annesi Saniye Ateş'in arasında bulunduğu müştekileri dinledi. Bugünkü duruşmada ise tanıklar dinlendi.

Duruşmaya verilen ara kararın ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Buna göre, tutuklu sanıklar Mehmet Yüce, Erdem Karadeniz, Osman Bayraktar, Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Aytaç Ataç, Caner Günay, Umut Ersoy, Alper Atay’ın tahliyesine karar verildi.

Bu sanıklar hakkında adli kontrol kararı verildi. Bu sanıklar arasında taksici, otel sahibi, otoparkçı, çiftlik ve kafe sahibi isimler yer aldı. Duruşma, Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasını açıklaması için 19 Temmuz'a ertelendi. Diğer 12 sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Doğukan Cep hakkında suç duyurusu kararı

Mahkeme ayrıca 4 Temmuz'daki duruşmada CHP Milletvekili Mahmut Tanal'a dışarıya çıkarıldığı sırada "DHKP/C'li çık dışarı" diyen sanık Doğukan Çep hakkında "hakaret" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.

Ara karara göre, cep telefonu şifrelerini vermeyen sanıklar Serdar Öktem ve Mustafa Ensar Aykal'ın cep telefonları şifresi adli yardım kapsamında ABD'den istenecek.

Serdar Öktem üzerine kayıtlı diğer telefonların HTS kayıtlarının istenmesi talebi reddedildi. Buna gerekçe olarak Öktem’in kullandığı telefon numarasına ilişkin HTS kaydının dosyaya getirilmesi gösterildi.

Olcay Kılavuz talebine ret

Mahkeme, Tolgahan Demirbaş’ın dönemin MHP milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına alınmasına ilişkin tanıkların dinlenmesi ve bu husustaki soruşturmanın akıbetinin sorulması talebini ise yargılamanın esasına katkı sağlamayacağı gerekçesiyle reddetti.

DW Türkçe'nin kamuoyuna duyurduğu olayda, dönemin Ankara Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, Tolgahan Demirbaş'ın Olcay Kılavuz'un bulunduğu evde gözaltına alındığını, "sokakta yakalandığına ilişkin" tutanağın sahte olduğunu belirterek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Bunun üzerine Ateş ailesinin avukatları, Demirbaş'ı Kılavuz'un evinde gözaltına alan Öner'in arasında bulunduğu polislerin tanık olarak dinlenmesini istemişti.

Ayrılan dosyanın birleştirilmesi talebine olumsuz yanıt

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın arasında bulunduğu 17 kişi hakkında ayrılan soruşturma dosyasının, bu dava ile birleştirilmesi talebinin de açılmış bir dava bulunmadığı gerekçesiyle bu aşamada reddine karar verildi.

Sanık avukatlarının, Sinan Ateş'in kesin ölüm sebebinin tespiti için yeniden adli rapor alınması ve olay yerinde araçtan inen kişinin araştırılarak tanık olarak dinlenmesi, olay yerinde keşif yapılması talepleri de reddedildi.