Ülkü Ocakları yöneticisi Başsavcıyı tehditten gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Sinan Ateş cinayetine ilişkin yürüttüğü soruşturmada sona gelinirken, yeni bilgiler gün yüzüne çıktı.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında şüpheli olan dönemin MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un cinayetten hemen sonra eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş tarafından Face Time üzerinden arandığı öğrenildi. Diğer yandan Ateş soruşturması nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça'nın “Orhun Haber” adlı hesap üzerinden hedef alınmasıyla ilgili gözaltına alınan iki kişiden birinin Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı olduğu ortaya çıktı.

Cinayet sonrasında Olcay Kılavuz'a telefon

14 Mayıs seçimlerinde yeniden milletvekili olamayan Olcay Kılavuz, eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş'ı evinde saklamakla suçlanıyordu. Ancak Kılavuz'a yönelik suçlamanın bununla da sınırlı olmadığı öğrenildi. Kılavuz'un Ankara Bağlıca'da kullandığı bir evde gözaltına alınan Tolgahan Demirbaş'ın telefonu incelemeye alınmıştı. Yapılan incelemede Demirbaş'ın cinayetten sonra Olcay Kılavuz ile Facetime üzerinden telefon görüşmesi yaptığı belirlendi. Bu görüşmeden sonra Demirbaş'ın Kılavuz'un yanına gittiği bildirildi.

Diğer yandan Tolgahan Demirbaş'ın Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına alınıp alınmadığı tartışmasına ilişkin savcılığın da özel araştırma yürüttüğü öğrenildi. Bu kapsamda ek ifadesi alınan Demirbaş'ın ifadesinde Kılavuz'un evinde gözaltına alınmadığını söylediği belirtildi. Savcılığın önümüzdeki dönemde Demirbaş'ı gözaltına alan Cinayet Büro polislerinin tanık olarak ifadesine başvurabileceği belirtiliyor.

Ülkü Ocakları yöneticisine Başsavcıyı tehdit suçlaması

Öte yandan Sinan Ateş cinayeti soruşturmasının başındaki isim olan Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça ve soruşturma savcısı Ayhan Ay'ın MHP'ye yakın Orhun Haber adlı sosyal medya hesabından hedef gösterilmesine ilişkin iki kişi gözaltına alınmıştı. Bu gözaltına alınan iki kişiden birinin Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Mert Kerim Ejder olduğu öğrenildi. Ejder'in X'teki Orhun Haber hesabını kullandığı iddia edildi. Diğer şüphelinin de Ejder'in kardeşi olduğu ve iki şüphelinin gözaltı süresinin bir gün uzatıldığı öğrenildi. Şüphelilere, başsavcı ve soruşturma savcısını tehdit etmek, hakaret ve iftirada bulunmak suçlarından işlem yapılacağı ifade edildi. Diğer yandan bu gözaltı işleminin ardından Orhun Haber üzerinden yine Başsavcı Akça'nın hedef alınmasıyla ilgili de ayrıca araştırma yapıldığı, gözaltı sayısının artabileceği belirtiliyor.

Sinan Ateş cinayeti nedir?

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara'nın en işlek noktalarından olan Çukurambar'da tetikçi olduğu iddia edilen Eray Özyağcı tarafından beş kurşunla vurularak öldürülmüştü. Cinayete ilişkin bugüne kadar 22 kişi tutuklandı. Tetikçiyi İstanbul'dan Ankara'ya getiren özel harekât polisleri Muratcan Çolak ve Mert Gelenbey da soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Bunun yanı sıra tetikçiyi cinayetin ardından kaçırmakla suçlanan ve cinayeti organize ettiği ileri sürülen Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel, Tolgahan Demirbaş, MHP İstanbul İl yöneticisi Ufuk Köktürk ile MHP'li Avukat Serdar Öktem de halen cezaevinde bulunuyor. Sonuna gelinen soruşturmada en kilit işlemin ise cinayeti azmettirdiği belirlenen kişinin gözaltına alınması olacak.

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