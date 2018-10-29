 Sinagog saldırganı hâkim karşısında | DÜNYA | DW | 30.10.2018

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DÜNYA

Sinagog saldırganı hâkim karşısında

Pittsburgh'da sinagogda saldırı düzenleyerek 11 kişiyi öldüren Robert Bowers mahkemeye çıkarıldı. ABD Başkanı Trump‘ın kurban yakınlarıyla yas tutmak için kente gidecek olması farklı tepkilere yol açtı.

USA Kriminalität l Trauer nach der Schießerei an Synagoge in Pittsburgh (picture-alliance/AP/M. Rourke)

ABD'nin Pittsburgh kentindeki bir sinagogda 11 kişiyi öldüren Robert Bowers hakkındaki ağır ceza davası mahkemede ifadesinin alınmasıyla başladı. Tutuklanışı sırasında yaralanan sanık Robert Bowers mahkemeye tekerlekli sandalyeyle getirildi. Bowers'in kimlik tespitinin yapıldığı ve soruşturma hâkiminin sorularına kısa yanıtlar verdiği belirtildi.

Robert Bowers Cumartesi günü taarruz tüfeği ve otomatik hafif silahlarla bastığı sinagogda sekiz erkek ve üç kadını vurarak öldürmüştü. Bowers'in bir güvenlik görevlisine ‘bütün Yahudiler öldürülmeli' dediği öğrenildi. Saldırıdan sonra Bowers'in sosyal medya üzerinden paylaştığı belirtilen çok sayıda nefret mesajı ortaya çıkarıldı.

USA Indianapolis Kriminalität l Trump äußert sich zu Schüssen an Synagoge in Pittsburgh (picture-alliance/AP/A. Harnik)

Trump ziyaretine tepki

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ın kent sakinleriyle birlikte yas tutmak üzere Salı günü Pittsburgh'a gideceğini duyurdu. Haber farklı tepkilere yol açtı. Pittsburgh Belediye Başkanı Bill Peduto muhabirlere ‘saldırı kurbanlarının defni sırasında Trump Pittsburgh'da olmasın' dedi. Karşıtları Trump'ı, medya, göçmenler ve muhaliflerine yaptığı sözlü saldırılarla ülkedeki siyasi gerilimin artmasında pay sahibi olmakla suçluyor.

Saldırıdan sonra kurban ailelerine yardım amacıyla bağış kampanyası başlatan Pittsburgh Yahudi Federasyonu cenaze töreninin ‘siyasileştirilmesine' karşı olduklarını duyurdu. Derneğin açıklamasında Pittsburghlu Yahudilerin bir bölümünün Trump'ın geleceği haberine öfkeyle tepki verdiğini, bir bölüm Yahudilerin ise Başkan'ın gelecek olmasına sevindiklerini söyledi.

DW, epd/AG, GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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