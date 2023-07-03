Sinagog kundakçısı Türkiye'den dönüşte yakalandı

İki sene önce Almanya'nın Ulm kentinde bir sinagoğu kundakladıktan sonra Türkiye'ye kaçan zanlının, geçen Cumartesi günü Stuttgart Havalimanı'nda ülkeye giriş yapmak isterken tespit edildiği ve gözaltına alındığı bildirildi.

Ulm'daki sinagoğa yönelik kundaklama girişiminin ardından polis olay yerinde incelemelerde bulunmuştu - (05.06.2021) Fotoğraf: Ralf Zwiebler/picture alliance/dpa

Sorumlu Emniyet Dairesi ve Savcılık tarafından bugün yapılan açıklamada, hakkında tutuklama kararı olan 47 yaşındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı zanlının, Türkiye'den dönüşte gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkemede hakim tarafından tutuklandığı da bildirildi.

Zanlı, 5 Haziran 2021 tarihinde Ulm'daki sinagoğun duvarına sıvı yanıcı bir madde dökmek ve sonra bunu ateşe vermekle suçlanıyor. Olayın yaşandığı sırada bir görgü tanığının itfaiyeyi araması sonucu alevler binayı sarmadan yangın söndürülebilmiş ve olayda ufak bir maddi hasar meydana gelmişti. Görgü tanığı sayesinde olayda can kaybı meydana gelmediği belirtilmişti.

Baden-Württemberg Eyalet Başbakanı Yeşiller partili Winfried Kretschmann, yaşanan olayın ardından yaptığı açıklamada, saldırıyı "alçakça" olarak nitelendirmişti. Kundaklamanın ardından soruşturmayı yürüten yetkililer, zanlıyı bulmak için fotoğrafını kamuoyu ile paylaşmış ve bunun üzerine emniyet birimlerine halktan gelen bilgiler ışığında zanlının kimliği saldırıdan üç hafta sonra tespit edilmişti.

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dpa,AFP / ET,ETO

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