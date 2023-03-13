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Silicon Valley Bank iflas etti
Silicon Valley Bank iflas ettiFotoğraf: Justin Sullivan/Getty Images
EkonomiAmerika Birleşik Devletleri

Silicon Valley: Hükümetten mevduat sahiplerini koruma kararı

1 saat önce

Silicon Valley Bank'ın iflası üzerine ABD'de hükümet mevduat sahiplerini koruma kararı aldı. Yatırımcılar bankadaki paralarına bugünden itibaren erişebilecek.

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Silicon Valley Bank'ın iflas etmesi üzerine ABD'de hükümet bankada mevduatı bulunan tüm yatırımcıları koruma kararı aldı. Maliye Bakanı Janet Yellen, Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) Başkanı ortak bir açıklama yaptı ve yatırımcıların Pazartesi gününden itibaren banka mevduatlarına erişiminin olacağını duyurdu. Söz konusu düzenlemenin Pazar günü kapatılan New York merkezli Signature Bank'ta mevduatı bulunanlar için de geçerli olduğu ifade edildi.

ABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe BidenFotoğraf: Chip Somodevilla/Getty Images

Joe Biden'dan açıklama

ABD Başkanı Joe Biden Pazar günü vatandaşların yatırımlarıyla ilgili endişeye kapılmamaları gerektiğini söyledi. Hazine Bakanı ile Ulusal Ekonomik Konsey Direktörü'nün iki bankada yaşanan sorunu regülatörlerle ele aldığını söyleyen Biden "Amerikan halkı ve Amerikan şirketleri, banka mevduatlarının ihtiyaç duyduklarında orada olacağına güvenebilirler" dedi.

Biden yaşanan "karmaşada sorumluluğu olanların" hesap vermeleri konusunda taahhütte bulundu. "Böylesi bir duruma bir daha düşmemek için" daha büyük bankaların düzenleme ve denetlemesinin güçlendirilmesi için çabalarını yoğunlaştıracaklarını söyledi.

Sistem krizine dönüşme endişesi

ABD yönetimi, iki bankada yaşanan sorunun daha geniş bir sistem krizini tetiklemesinden endişe ediyor. Bu maksatla bankalara acil durumlarda fon sağlamak amacıyla yeni bir kredi devreye sokuldu. Fed bankaların acil durumlarda bu krediyi kullanmasını da daha kolay hale getirdi.

Start up firmalarına hizmet sağlayan Silicon Valley Bank başarısız acil sermaye artırımı sonucunda Cuma günü geçici olarak kapatılmış ve devlet kontrolü altına alınmıştı.

1983 yılından beri faaliyet gösteren bankada geçen günlerde likidite endişesi ve bunun sonucunda fon kesintisi yaşanmıştı. Silicon Valley Bank, 2008 yılındaki finans krizinden bu yana iflas eden en büyük banka olurken iflas New York borsasında da düşüşe neden oldu.

İflas, bankada mevduatı olan küçük işletmelerin personellerine ödeme yapıp yapamayacağı konusunda endişe yaratmıştı.

ABD'deki düzenlemelere göre FDIC normalde sadece 250 bin dolara kadar olan mevduatları koruma altına alıyor. FDIC verilerine göre 2022 sonu itibarı ile Silicon Valley Bank'ın yaklaşık 175 milyar dolarlık mevduatının yüzde 89'unun sigortası bulunmuyor.

Reuters, AFP / EC, JD

 

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