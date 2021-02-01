 Silahlı aşırı sağcıların sayısı artıyor | ALMANYA | DW | 02.02.2021

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ALMANYA

Silahlı aşırı sağcıların sayısı artıyor

Almanya'da silah ruhsatına sahip aşırı sağcıların sayısında yüzde 35'lik artış kaydedildi. Sol Parti, "Neonazi ve ırkçılardan gelen tehdidin arttığı" uyarısında bulundu.

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Almanya'da silahlı aşırı sağcıların sayısında 2019'a göre yüzde 35'lik artış kaydedildi. Alman hükümetinin, Sol Parti meclis grubunun soru önergesine verdiği yanıta göre, Aralık-2020 sonu itibarıyla aşırı sağcı olduğu bilinen ya da aşırı sağcı olduğundan şüphelenilen yaklaşık bin 200 kişi yasal silah ruhsatına sahip.

Sol Parti milletvekili Martina Renner, silahlı aşırı sağcıların sayısındaki artışın "Neonazi ve ırkçılardan kaynaklanan tehdidin arttığını gösterdiğini" belirtti. Kendisi de aşırı sağcı çevrelerden defalarca tehditlere maruz kalan Renner, silah ruhsat başvuru sürecine iç istihbaratın dahil edilmesinin de "beklenildiği üzere etkili bir önlem olmadığını" söyledi.

İç istihbarat da inceliyor

Geçen yıl ş ubat ayında yürürlüğe giren yeni silah yasasına göre silah ruhsat başvurularında ve üç yılda bir yapılan yenilemelerde söz konusu kişinin "güvenilirliği ve uygunluğu" inceleniyor ve başvuru, kişinin aşırı sağ eğilimlerinin bilinip bilinmediğinin ortaya çıkarılması için otomatikman iç istihbarata da iletiliyor.

Güvenlik birimleri ise silahlı aşırı sağcıların sayısında kaydedilen artışta, resmi makamların daha detaylı inceleme yapmasının ve silah yasasında gerçekleştirilen değişikliğin de payı olduğuna işaret ediyor.

"İmparatorluk Vatandaşları" ve "Öz Yönetimciler"

Alman hükümetinin soru önergesine verdiği yanıta göre Alman devletini ve yasalarını tanımayan, vergi, sosyal kısıntılar ve para cezalarını ödemeyi reddeden "İmparatorluk Vatandaşları" adlı grup ve benzer ideolojiye sahip "Öz Yönetimciler"den 528 kişi silah ruhsatına sahip.

Güvenlik makamları 2016 yılından bu yana bu gruplara dahil 790 kişinin silah ruhsatını iptal etti. Ancak söz konusu kişilerin çoğunlukla konuyu yargıya taşıması nedeniyle silah ruhsatlarının iptali zaman alıyor.

Alman iç istihbaratı Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın 2019 yılı raporunda, ülkedeki potansiyel aşırı sağcıların sayısı 32 bin 80 olarak kaydedilmişti. Tagesspiegel gazetesi ise, potansiyel aşırı sağcıların sayısının 2020'de 33 bin 300'e yükseldiğini, aralarından 13 bin 300 kişinin şiddete yatkın olarak sınıflandırıldığını bildirmişti.

dpa / BK,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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