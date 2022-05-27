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İstanbul'da bir barın raflarında çeşitli markalara ait içki şişeleri - (12.12.2017)
Fotoğraf: DW/J. Hahn
EkonomiTürkiye

Sigara ve içkilerde ÖTV'ye zam geldi

11 dakika önce

Sigara ve alkollü içeceklerdeki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Cumhurbaşkanı Kararıyla artırıldı. Karar Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

https://www.dw.com/tr/sigara-ve-i%C3%A7kilerde-%C3%B6tvye-zam-geldi/a-61946996

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Cuma günü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca sigara ve alkollü içeceklerde uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artırıldı.

Buna göre alkol derecesi yüzde 22 ve üstü olan içeceklerden alınan asgari maktu vergi tutarı 602,48 TL'ye, sigaradan alınan ÖTV ise 0,78 TL'ye yükseltildi.

Böylece ÖTV alkollü içeceklerde yüzde 25, sigarada ise yüzde 10 artmış oldu

Resmi Gazete'deki karara göre, Temmuz-Aralık 2022 döneminde alkollü içeceklere ve sigara fiyatlarına yapılması muhtemel yüzde 60'a varan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) güncellemesi olmayacak.

ÖTV zammı öne çekildi

Alınan bu kararla, sigara ve alkollü içeceklerde altı ayda bir yapılan maktu vergi artırımı bu kez öne çekilmiş oldu. Söz konusu ÖTV zammının bir ay öne çekilerek artış oranının düşük tutulmasının hedeflendiği belirtiliyor.

İçki zamları | Sosyal fayda mı? Yaşam tarzına müdahale mi?

 

DHA, DW/ET, JD

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