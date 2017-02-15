Sierra Leone'deki tanker patlamasında 90'dan fazla can kaybı

Afrika'nın batısındaki Sierra Leone'de kaza yapan bir tankerin patlaması sonucu çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. Devlet Başkan Yardımcısı Mohamed Juldeh Jalloh, olayda 92 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Cumartesi günü olay yerinde incelemelerde bulunan Jalloh, vücudunda yanıklar oluşan 88 kişinin de hastanede tedavi gördüğünü belirtti.

Kazanın, başkent Freetown'da bir otobüsün benzin tankerine çarpması sonucu gerçekleştiği bildirildi. Görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre, kaza sonrasında tankerden akan benzini toplamak için çok sayıda kişinin olay yerine toplandığı, bu sırada patlamanın meydana geldiği belirtildi.

Kentin dış mahallelerinden Wellington'daki bir benzin istasyonunda yaşandığı belirtilen kaza sonrası açıklamada bulunan bir morg yetkilisi, Reuters'a yaptığı açıklamada olayın ardından 91 cansız bedenin kendilerine ulaştırıldığını söyledi. Reuters'a konuşan Sağlık Bakanı Yardımcısı Amara Jambai yaklaşık 100 kişinin de hastanelerde tedavi edildiğini belirtti. AFP'ye konuşan bir Kızılhaç görevlisi ise "Dün gece olay yerinden ambulanlarımızla 80 ceset taşıdık" dedi. Ajans çok sayıda kişinin de ağır yaralı olduğunu bildirdi.

Facebook'tan açıklama yapan Freetown Belediye Başkanı Yvonne Aki-Sawyerr, patlamanın, çevredeki insanların kazada hasar gören tankerden sızan benzini toplamaya çalıştığı sırada meydana geldiğini ve ölenler arasında bu kişilerin de olduğunu belirtti. Ancak paylaştığı metinde daha sonra değişikliğe giden Aki-Sawyerr, benzin toplayan kişilerle ilgili kısmı açıklamasından çıkardı. Belediye Başkanı ayrıca kaza sonrası yayınlanan görüntülerin "yürek parçalayıcı" olduğunu ifade etti.

Ulusal Afet Yönetimi Birimi'nin başındaki Sierra Leoneli yetkili Brima Bureh Sesay "Bu, çok ama çok korkunç bir kaza" açıklamasında bulundu.

Kaza sırasında Birleşmiş Milletler iklim zirvesi için İskoçya'da olan Sierre Leone Devlet Başkanı Julius Maada Bio, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, olayda yakınlarını kaybedenlere taziyelerini sunarken "Hükümetim, etkilenen ailelere destek olmak için elinden geleni yapacak" ifadesini kullandı.

DW,rtr,AP,AFP/CÖ,JD

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