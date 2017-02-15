Sierra Leone'deki tanker patlamasında 100'e yakın can kaybı

Afrika'nın batısındaki Sierra Leone'de kaza yapan bir tankerin patlaması sonucu çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. Reuters'a konuşan Sağlık Bakanı Yardımcısı Amara Jambai, olayda en az 99 kişinin hayatını kaybettiğini, 100'den fazla kişinin de hastanelerde tedavi gördüğünü söyledi.

Patlamada yaralanan onlarca kişinin de hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Kazanın, başkent Freetown'da bir otobüsün benzin tankerine çarpması sonucu gerçekleştiği bildirildi. Görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre, kaza sonrasında tankerden akan benzini toplamak için çok sayıda kişinin olay yerine toplandığı, bu sırada patlamanın meydana geldiği belirtildi.

Kentin dış mahallelerinden Wellington'daki bir benzin istasyonunda yaşandığı belirtilen kaza sonrası AFP'ye konuşan bir Kızılhaç görevlisi, "Dün gece olay yerinden ambulanslarımızla 80 ceset taşıdık" demişti.

Facebook'tan açıklama yapan Freetown Belediye Başkanı Yvonne Aki-Sawyerr de patlamanın, çevredeki insanların kazada hasar gören tankerden sızan benzini toplamaya çalıştığı sırada meydana geldiğini ve ölenler arasında bu kişilerin de olduğunu belirtti. Ancak paylaştığı metinde daha sonra değişikliğe giden Aki-Sawyerr, benzin toplayan kişilerle ilgili kısmı açıklamasından çıkardı. Belediye Başkanı ayrıca kaza sonrası yayınlanan görüntülerin "yürek parçalayıcı" olduğunu ifade etti.

Ulusal Afet Yönetimi Birimi'nin başındaki Sierra Leoneli yetkili Brima Bureh Sesay "Bu, çok ama çok korkunç bir kaza" açıklamasında bulundu.

Kaza sırasında Birleşmiş Milletler iklim zirvesi için İskoçya'da olan Sierre Leone Devlet Başkanı Julius Maada Bio, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, olayda yakınlarını kaybedenlere taziyelerini sunarken "Hükümetim, etkilenen ailelere destek olmak için elinden geleni yapacak" ifadesini kullandı.

DW,rtr,AP,AFP/CÖ,JD

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