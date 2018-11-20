 Sidney′de bıçaklı saldırı | DÜNYA | DW | 13.08.2019

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DÜNYA

Sidney'de bıçaklı saldırı

Avustralya’nın Sidney kentinde bir kadını bıçaklayan saldırgan vatandaşlarca etkisiz hale getirildi. Görgü tanıkları saldırganın “Allahu ekber” diye bağırdığını belirtiyor.

Australien Messerattacke in Sydney (picture-alliance/AP Photo/R. Rycroft)

Avustralya'nın Sidney kentinde bir saldırgan bıçakla bir kadını yaraladı. Polis, daha sonra başka insanlara da saldıran ve çevredeki vatandaşlarca etkisiz hale getirilen şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Saldırının hemen ardından olayın yerine yakın yerde bir kadın cesedi bulundu. Kadının ölümünün saldırıyla bağlantısı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Polis bir yaralının da hastaneye kaldırıldığı bilgisini verdi. 

Görgü tanıkları, ülkenin en kalabalık şehirlerden biri olan Sidney'in merkezinde meydana gelen olayda saldırganın "Allahu Ekber” şeklinde bağırarak polise "Beni vurun” dediğini aktardı. Ancak polisten yapılan açıklamada saldırının siyasi bir nedeni olup olmadığının henüz kesinleşmediği bildirildi.

Görgü tanıklarından biri saldırganın 20-30 yaşları arasında olduğunu ve elinde 30 santimetre uzunluğunda mutfak bıçağı bulunduğunu söyledi. Görgü tanığı saldırganın pek çok kişinin peşinden gittiğini ancak kendisini durdurmaya çalışan beş, altı kişinin saldırganı sonunda yere yatırmayı başardığını kaydetti.

Kasım ayında Melbourne kentinde de Somali kökenli bir erkek bıçakla bir kişiyi öldürmüş iki kişiyi de yaralamıştı. Olay yerine gelen polise de saldıran zanlı görevliler tarafından vurulduktan sonra hastanede hayatını kaybetmişti. Emniyet  birimleri Melbourne'deki saldırıyı IŞİD'in üstlendiğini ancak saldırganla örgüt arasında doğrudan bir bağlantı tespit edilemediğini aktarmıştı.

AFP,AP/DK,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

  

 

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