Shani Louk'un annesinden kızı için yardım çağrısı

22 yaşındaki İsrail-Alman vatandaşı Shani Louk'un annesi Ricarda Louk, Hamas militanlarının bulunduğu kamyonetteki yarı çıplak genç kadının kızı olduğunu açıkladı ve kamuoyundan yardım istedi. Anne Louk, sosyal medyada yayılan videodaki kişinin kızı olduğunu vücudundaki özel dövmelerden ve saçlarının ucundaki boyalardan tanıdıklarını belirtti.

Der Spiegel'in haberine göre Almanya'nın Ravensburg kenti doğumlu olan Ricarda Louk 30 yıldır İsrail'de yaşıyor. Kızı 22 yaşındaki Shani İsrail doğumlu. Çifte vatandaş olan Shani Louk'un Almanya'ya sık sık ziyarete geldiği ve annesinin ailesini ziyaret ettiği de belirtiliyor.

Sosyal medyada hızla yayılan söz konusu videoda, bir grup silahlı Hamas üyesi görülüyor. Silahlı Hamas militanlarının bir kamyonetin kasasında, yüzü yere dönük cansız biçimde yatan yarı çıplak genç bir kadının üzerine bacaklarını uzatmış şekilde slogan attıkları dikkat çekiyor.

Shani Louk Fotoğraf: shanukkk/instagram

Almanya Dışişleri Bakanlığı: Kaçırılanlar arasında Alman vatandaşları da var

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklamada, "Hamas tarafından kaçırılanlar arasında Alman vatandaşlarının bulunduğu varsayılıyor" ifadeleri yer aldı. Bakanlığın ve Tel Aviv'deki Alman Büyükelçiliği'nin İsrail makamları ile yakın temas halinde olduğu, ancak kaçırılmış olduğu tahmin edilen kişilerin güvenliği nedeniyle kişisel bilgilerine dair detay verilemeyeceği vurgulandı.

İlk olarak Der Spiegel, 22 yaşındaki Shani Louk'un, Gazze yakındalarında, ülkenin güneyinde düzenlenen bir müzik festivaline katıldığı, Hamas'ın oraya yönelik saldırıları sırasında orda olduğunu haber vermişti.

"Festival alanında 260 kişi öldürüldü"

Ynet sitesinin Zaka adlı arama ve kurtarma örgütüne dayandırarak verdiği habere göre, Negev Çölü yakınında düzenlenen müzik festivali alanında en az 260 kişinin cansız bedeni tespit edildi. Kaç kişinin kaçırıldığına dair bilgi ise bulunmuyor. Zaka'nın sözcülerinden Moti Bukcin, festival alanından ceset taşıyan araç sayısı gözönünde bulundurulduğunda can kaybının 200-250 olduğunu tahmin ettiklerini söyledi. İki yıl önce Meron'da düzenlenen dini bir kutlamaya yönelik saldırıda 45 kişinin cansız bedenini gördüğünde dünyanın sonunun geldiğini düşündüğünü aktaran Zaka sözcüsü, Cumartesi günü yapılan saldırılarla "daha kötüsünün, çok daha kötüsünün" yaşanabildiğini de görmüş olduğunu ifade etti

Dj Orhan da İsrail'deydi

Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı ve "Aksa Tufanı" adını verdiği saldırı sırasında tanınmış Türk Dj Mahmut Orhan'ın da bölgede olduğu ortaya çıktı. Dj Orhan, sosyal medya hesabından yaptığı Türkçe-İngilizce paylaşımda, "Merak edenler için yazıyorum, biz iyiyiz ve Türkiye'ye dönüyoruz" dedi. Yaşadıklarının çok üzücü ve korkutucu olduğunu da belirten Orhan, "Barışın ve huzurun kötü bir şey olduğunu söyleyemediğimiz gibi savaşın ve şiddetin de iyi bir şey olduğunu söyleyemeyiz. Din, dil, ırk ayrımı yapmadan, insanı insan olduğu için severek, bizden sonra geleceklere kardeş gibi yaşamayı öğretebildiğimiz bir dünyadan ayrılmak istiyorum. Umarım o dünyada hep birlikte oluruz" diye yazdı.

DW, AFP / ETO, EC

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