Shani Louk'un annesi kızının öldüğünü açıkladı

Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarından bu yana kayıp olan İsrail-Alman vatandaşı Shani Louk'un annesi kızının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Radikal İslamcı Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e yönelik düzenlediği terör saldırıları sonrasında kayıp olan İsrail-Alman vatandaşı Shani Louk'un hayatını kaybettiği bildirildi. Shani Louk'un annesi Ricarda Louk, İsrail ordusunun kızının öldüğünü bildirdiğini açıkladı. Louk, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, kızının cansız bedeninin bulunamadığını, ancak bulunan bir kafatası kemiği parçası üzerinde DNA testi yapıldığını belirtti.

Kızının muhtemelen 7 Ekim'de öldürüldüğü tahminini dile getiren Ricarda Louk, terör saldırısı sırasında başına isabet eden bir kurşunla ölmüş olabileceğini ifade etti.

Ailenin verdiği bilgilere göre, 22 yaşındaki Shani Louk Necef Çölü'nde düzenlenen müzik festivaline katıldığı sırada Hamas tarafından öldürüldü.

Ricarda Louk, Hamas'ın terör saldırıları sonrasında sosyal medyada yayılan görüntülerde kamyonetteki Hamas militanları yanında görülen yarı çıplak kadının kendi kızı olduğunu açıklamış ve kamuoyundan yardım istemişti.

Aile önce Shani Louk'un ağır yaralı olarak Gazze Şeridi'ne götürüldüğünü düşünmüştü.

Der Spiegel'in haberinde, Almanya'nın Ravensburg kenti doğumlu olan Ricarda Louk'un 30 yıldır İsrail'de yaşadığı, kızı Shani'nin de İsrail'de doğduğu belirtilmişti. Haberde çifte vatandaş olan Shani Louk'un sık sık Almanya'ya, annesinin ailesini ziyarete geldiği ifade edilmişti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

İsrail Dışişleri Bakanlığı da Shani Louk'un "bedenin bulunduğunu ve kimliğinin tespit edildiğini" duyurdu. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bir müzik festivali sırasında Hamas teröristleri tarafından kaçırılan, işkence edilen ve Gazze'de dolaştırılan Shani, tarifi imkansız dehşeti yaşadı. Bu tasavvur edilemeyecek kabusta düşüncelerimiz ve dualarımız Shani'nin dostları ve ailesi ile birlikte" ifadeleri kullanıldı.

İsrail: Hamas 239 kişiyi rehin aldı

Hamas, İsrail'e 7 Ekim'de düzenlediği terör saldırılarında çok sayıda kişiyi kaçırarak rehin almıştı. İsrail ordusunun Pazar akşamı yaptığı açıklamaya göre 239 kişi Hamas'ın elinde rehin. Daha önce bu sayı 229 olarak açıklanmıştı. Hamas, şimdiye kadar dört rehineyi serbest bıraktı.

İsrail ordusu, Hamas'ın saldırılarından bu yana 40 kişinin de kayıp olduğunu, kimlik tespit çalışmalarının henüz tamamlanmadığını belirtti.

Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırıları sonucu yaklaşık 1400 kişi de hayatını kaybetti. Hamas'ın kontrolündeki Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında ölen Filistinliler'in sayısının ise 8 bini geçtiğini olduğunu duyurdu.

dpa, DW/JD, HT

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