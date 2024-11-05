SGK'nin özel hastanelere yaptığı ödeme yükseldi

DİSK-AR'ın araştırmasına göre, 2024'ün ilk altı ayında SGK'nin özel hastanelere yaptığı ödemenin payı yüzde 153 yükseldi. Raporda, özel hastanelere başvuruda azalma olmasına rağmen ödemenin arttığı vurgulandı.

DİSK-AR'ın araştırmasına göre, 2024'ün ilk altı ayında SGK'nin özel hastanelere yaptığı ödemenin payı yüzde 153 yükseldi. Raporda, özel hastanelere başvuruda azalma olmasına rağmen ödemenin arttığı vurgulandı.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) ''Özel hastanelerin SGK'ye yükü tırmanıyor'' başlıklı araştırma bülteni yayımlandı. Araştırmaya göre, 2024'ün ilk altı ayında Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) özel hastanelere yaptığı ödemenin payı yüzde 153 yükseldi. Devlet ikinci basamak hastaneleri için yapılan ödemenin payı ise yüzde 53,9'a düştü.

2000'li yıllarda ''Sağlıkta dönüşüm'' adı altında yapılan düzenlemeler sonucunda kamunun sosyal sigorta kurumları sağlık hizmeti sağlayıcısı olmaktan çıkarıldığı ifade edilen raporda, ''SGK (SSK) ve diğer kamu sağlık sigortalarına ait hastaneler bedelsiz olarak Sağlık Bakanlığına devredildi. Sadece SSK hastaneleri değil SSK'ye ait ilaç fabrikası da kapatıldı. Sonuçta SGK tamamıyla sağlık hizmeti satın alır duruma getirildi. Bilindiği gibi sağlık ve sosyal güvenlik sistemine yapılan kamu katkıları demagojik bir yaklaşımla 'açık', 'yük' veya 'kara delik' olarak niteleniyor. Oysa asıl özel hastanelerin SGK’ye yükü artıyor. Bu araştırma, özel hastanelerin SGK’ye giderek artan yükünü ele alıyor'' denildi.

Fotoğraf: Salih Zeki Fazlioglu/AA/picture alliance

Hasta azalıyor, ödeme artıyor

SGK'nin 2024’ün ilk altı ayında özel hastanelere hasta başına yaklaşık üç kat daha fazla ödeme yaptığının belirtildiği raporda, "Özel hastanelere başvuran hasta sayısında ve oranında azalma olmasına rağmen SGK'nin özel hastanelere yaptığı birim ödeme artıyor. SGK'nin özel hastanelerine hasta başına yaptığı ödemenin ortalama ödemeye oranı 2012'de yüzde 105 iken 2024'ün ilk altı ayında yüzde 153 oldu.

SGK hasta başına özel hastanelere her geçen yıl daha fazla para ödüyor.2012-2024 döneminde hasta başına birim ödeme devlet ikinci basamak hastanelerinde yüzde 469, devlet üçüncü basamak hastanelerinde yüzde 518, üniversite hastanelerinde yüzde 648 arttı. Aynı dönemde SGK'nin özel hastanelere hasta başına birim ödeme artışı yüzde 940 olarak gerçekleşti" ifadeleri kullanıldı.

DW/ KA,EC

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